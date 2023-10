Experiencia Queen, el show tributo que es un éxito en la calle Corrientes, llega a Tunuyán

Experiencia Queen vuelve a Mendoza con cuatro funciones, una en Valle de Uco. Las entradas están a la venta

Experiencia Queen , el tributo a la banda inglesa que es un éxito en la calle Corrientes llega a Tunuyán. El total brindará en noviembre cuatro presentaciones diferentes escenarios de Mendoza.

Experiencia Queen es la vida real o tan solo una experiencia, es un show musical con lo mejor de la banda de rock ícono y los grandes hits que dejó Freddie Mercury.



La banda integrada por Mariano Zito en el papel de Freddie Mercury, César Barabino como Brian May, Sergio Habat como John Deacon, Nicolás Cuenca como Roger Taylor y Matías Merçeauroix en teclados y voces adicionales, interpretan los mayores éxitos de Queen en una sola noche, reviviendolos como si estuvieras en uno de sus legendarios conciertos.



Con vestuarios e instrumentos originales, los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes tanto en lo musical como en su puesta en escena.

Grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are the Champions, Under Pressure y Another One Bites the Dust, forman parte de un setlist para disfrutar y emocionarse en familia.

Una noche en la que recorrerán la magia de Queen y será muy difícil distinguir entre la vida real y la fantasía. A lo largo de sus dos temporadas en cartel, Experiencia Queen recorrió distintos escenarios del país, demostrando una calidad artística única, de la mano de grandes artistas y músicos que recrean el espíritu de la banda inglesa.

Experiencia Queen en Mendoza

Un show único vuelve a Mendoza después de un año, con cuatro funciones el 8, 9, 10 y 11 de noviembr. El miércoles 8 en Tunuyán, el jueves 9 en Maipú, viernes 10 en Rivadavia y el sábado 11 en Godoy Cruz en. Las entradas están a la venta en Tuentrada.com, Entradaweb.com.ar (función Tunuyán), Maxi Mall y boletería del teatro.

Horarios y lugares

Miércoles 8 de noviembre | 21.30 hs

Auditorio Municipal (Tunuyán).

Jueves 9 de noviembre | 22 hs

Teatro Imperial (Perón y Pescara, Maipú).

Viernes 10 de noviembre | 22 hs

Teatro Ducal (Lavalle 740, Rivadavia).

Sábado 11 de noviembre | 22 hs |

Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).