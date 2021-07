Extravió su procesador auditivo en La Consulta y piden ayuda para buscarlo: “Sin eso no puede escuchar”

Así lo expresó Carla Díaz, mamá de la damnificada.

El pasado fin de semana, Sofía Rivas salió de su casa en el barrio India Magdalena, de La Consulta, y desafortunadamente extravió su procesador auditivo, un dispositivo que le permite escuchar.

Tras algunos días de intensa búsqueda sin resultados, su familia decidió pedir a través de las redes sociales ayuda para poder encontrarlo.

“Fue el sábado en la tarde. Recién lo hemos difundido porque lo hemos estado buscando nosotros, pero solos es imposible. Es muy pequeño; si no has visto otro antes no te das cuenta de su función”, expresó Carla Díaz, mamá de la damnificada a El Cuco Digital.

Por otro lado, en cuanto a la zona en donde puede haber perdido el procesador, la mujer detalló: “Nosotros vivimos en el India Magdalena. De ahí se fue por la rotonda que se encuentra a la salida del barrio, pasó por el local de Rika Papa y dobló por calle Sasso, de ahí por Sixto Videla hasta la plaza, pasó por el costado de la misma y dobló por San Martín hasta Piccolina. De vuelta volvió por San Martín y dobló por Manuel Ceretti y después por la ciclovía hasta el barrio nuevamente”.

Piden por favor que ante cualquier novedad, se comuniquen al número 2622-614578.