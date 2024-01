Familiares de Marlene Quiroga, piden que se investigue al entorno familiar

A más de dos meses del hecho, la investigación parece estar en foja cero El Cuco Digital dialogó con familiares de Marlene, quienes contaron cómo están viviendo el desafortunado hecho.

El pasado 3 de diciembre, en un canal de riego en el distrito de Chilecito, San Carlos, apareció sin vida el cuerpo de Marlene Quiroga, una mujer de 30 años, madre de 3 hijos y oriunda de Pichanal, Salta. La mujer estaba en San Carlos trabajando como “golondrina”, en una finca ubicada en Pareditas.

Por el hecho, el fiscal Facundo Garnica, realizó una serie de allanamientos durante los primeros días de investigación y pasadas unas semanas mandó a detener a dos sospechosos, quienes conocían a la víctima y habían viajado junto con ella.

Un ADN parecía ser la pista clave para esclarecer el hecho, pero cuando los resultados llegaron desde el laboratorio de Genética Forense, y arrojaron resultado negativo, los dos detenidos recuperaron la libertad y la investigación por el hecho volvió al punto de partida.

Sin detenidos y tampoco novedades por parte de las autoridades correspondientes sobre nuevos avances en la causa, desde el Cuco Digital, dialogamos con familiares de Marlene, quienes piden “avances en la causa y que investiguen al entorno familiar, junto con las personas que estuvieron con ella la última noche.

“Por el momento no tenemos ningún dato nuevo del caso, las autoridades no se comunican con nosotros, lo último que nos enteramos fue que el ADN no eran de los acusados y que iban a quedar libres”, comentó un familiar, quien pidió reservar su nombre.

Además, agregó: “Nosotros acá en Salta estamos muy lejos para ir a donde ella murió, pero le pedimos a la Justicia, que investigue puertas adentro de la finca donde ella trabajaba; para nosotros, a Marlene, la mataron en ese lugar”.

“Algunas personas que son de Salta y que ya terminaron de trabajar en esa finca, están volviendo para acá y nos han contado que la última vez con vida de Marlene, fue una noche donde había una fiesta y donde ella tuvo una pelea con su hermana” afirmó la persona familiar y aclaró que la hermana de Marlene, está en pareja con una de las personas que estuvo detenida.

“La hermana de Marlene, fue una de las que declaró en Mendoza donde dijo una cosa y ahora acá en Salta, tiene otra versión, primero dijo que Marlene estaba tomando con dos personas y salió corriendo y ahora dijo que Marlene estaba tomando con ella (su hermana) y la pareja y en ese momento se dio una pelea” agregó.

“Otra información que nos dieron a nosotros, es que esa noche quien estaba ahí también era el “hijo del patrón”, la verdad es que la Justicia no dice nada y algunas personas ni siquiera las han investigado y nosotros creemos que están involucradas en el hecho”.

“Acá en Salta, nosotros hemos hecho marchas, hemos pedido respuestas, pero no tenemos ninguna, la pedimos a la justicia que trabaje y que investigue al entorno más cercano de Marlene, que estuvo junto a ella en los últimos días de su vida”, finalizó el familiar.