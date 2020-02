Fernández: “El FMI nos dio la razón y por primera vez hace semejante reconocimiento”

El Presidente se refirió al comunicado del organismo de crédito sobre la insostenibilidad de la deuda del país. “Si uno sensatamente plantea cómo enfrentar las cosas, hasta el FMI te puede dar la razón”, dijo.

Alberto Fernández destacó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “nos dio la razón” y “por primera vez en su historia hace semejante reconocimiento”, luego de que el organismo internacional asegurara el miércoles que la deuda pública argentina “no es sostenible”.



“Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI y que no era mentira lo que decíamos. Por primera vez en la historia el Fondo hace semejante reconocimiento”, dijo Fernández al participar este mediodía de la inauguración de una planta productora de medicamentos biológicos de la empresa mAbxience en Garín, partido bonaerense de Escobar.

Ayer, al finalizar la misión técnica del organismo para la revisión de las cuentas públicas del Estado argentino, el FMI aseguró que la deuda pública argentina “no es sostenible”, que el superávit fiscal necesario para enfrentar su pago “no es económica ni políticamente factible” y reclamó una “apreciable” quita a los acreedores privados.



“Nos acusaban de populistas e irresponsables pero resulta que hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI, que no era mentira lo que decíamos y que, si se plantea seria y sensatamente cómo enfrentar las cosas, hasta el FMI puede darnos la razón”, consideró el Presidente.

En ese marco, agregó que, “por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento y, por primera vez, le dijimos que nos dejen hacer el plan de salida a nosotros y fue aceptado”.



“Ya viví una experiencia parecida con Roberto Lavagna en 2003 y podemos hacerlo otra vez”, resaltó Fernández ante la presencia del ex ministro de Economía en el acto, a quien saludó personalmente en un salón antes de que se iniciaran los discursos.



En el acto estuvieron presentes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los ministros de Salud, Ginés González García; de Interior, Eduardo de Pedro; de Educación, Nicolás Trotta; de Ciencia, Roberto Salvarezza; el intendente local, Ariel Sujarchuk; y Hugo Sigman, CEO del Grupo Insud al que pertenece mAbxience, entre otros.



También estuvieron el designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, y el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Urtubey.



En otro tramo de su mensaje, el jefe de Estado hizo referencia a cuando que “en campaña” electoral contaba “que era imposible vivir con un sistema financiero que sólo fomentaba la especulación y que todos los días lastimaba al inversor, porque era mucho más negocio apostar a letras que superaban en exceso a la inflación y de esa manera se enriquecía a unos pocos en desmedro del conjunto”.



“Decíamos que Argentina tenía un serio problema fiscal que el Gobierno no resolvía, y cuando lo resolvía la solución que encontraba era endeudarse; no teníamos estructura ni medios pero teníamos razón y con la razón pudimos y vamos a seguir adelante: en tiempos de tanta especulación, tener razón no es poco”, reflexionó.

En relación con el cumplimiento de pago de la deuda bajo esas condiciones, Fernández resaltó que “era imposible” porque “había sido tomada de una manera muy especial: era cuantiosa y con el compromiso de pagarla rápidamente, por lo que advertíamos en ese momento que Argentina indefectiblemente iba a encontrar un momento de quebranto”.



“Hace mucho tiempo están promoviendo el descontrol especulativo y nadie presta atención a la realidad del que produce, pero cuando llega el momento de cubrir el déficit fiscal lo debe costear con impuestos el que produce”, criticó

En ese sentido, dijo que “no es grato pedirle al que produce que pague impuestos pero no hay otra solución cuando venimos del festival de pagar tasas siderales a los especuladores pero esta vez se van a recuperar los que producen, los que trabajan y los que quieren honestamente construir un país que incluya a todos”.



“Una de las grandes ventajas que tiene Argentina son los argentinos, porque tenemos una gran capacidad de recomponernos y volver a levantarnos cada vez que nos caemos”, destacó e indicó que “no hay mejor inversión que el conocimiento” porque “las sociedades más ricas no son las que tienen petróleo sino las que desarrollaron tecnología para sacarlo”.



“Volveremos a poner en valor a la educación, la ciencia y la tecnología y dejaremos de maltratar a los que investigan y desarrollan tecnología, sólo vamos a maltratar a los especuladores”, advirtió.



Al cerrar su discurso, el Presidente subrayó: “Nos ponemos de pie celebrando que nos dieron la razón, que estamos de vuelta en camino y que entre todos los argentinos vamos a hacer el país que merecemos”.

Fuente: Télam