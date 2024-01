Festival de Malambo 2024: el mendocino Marcos Vázquez es campeón nacional

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE acompañó a la delegación de Mendoza que viajó a Córdoba a participar en este importante festival. Marcos Vázquez obtuvo el campeonato nacional en el Festival Nacional de Malambo Laborde 2024.

El festival celebró este año su 56ª edición. Es reconocido en el país por ser uno de los encuentros más importantes con la tradición de cada provincia y poner en valor la identidad que nos une, en un intercambio de culturas regionales, y destacar la calidad de expresión en las danzas y sus artistas.

El festival consagró al representante de Mendoza como campeón nacional del Malambo 2024: Marcos Vázquez. También fueron distinguidos Leonel Bravo, 2° lugar en Malambo Juvenil Especial; Laureano Busse, 2° lugar en Solista Instrumental, y Ángelo Méndez, mención especial en Malambo Infantil.

Marcos Vázquez, orgullo mendocino

Sus ojos brillan junto a su encantadora sonrisa. Es hijo de nuestra tierra, nacido en Guaymallén. Al dialogar con él, nos contó sobre esta gran experiencia de obtener tan importante premio: “Esa noche se me explotaba el corazón de alegría. El sueño de toda mi vida se me estaba haciendo realidad, no daba más de la emoción.

“Cuando iba a certámenes folclóricos de chico, el rubro de malambo era lo que más me llamaba la atención. Un día me animé y empecé solo a armar zapateos para después tomar clases con mi primer profesor, Miguel Martín. En esta ocasión, por haber obtenido el certamen pasado el segundo puesto, lo tomé con una responsabilidad inmensa. Tuve un preparador físico, nutricionista, iba al gimnasio y ensayaba. Fue un año de mucho trabajo”, comentó Marcos.

Con respecto a esta maravillosa danza tradicional argentina, dijo: “Quisiera llevar el arte del malambo por el mundo. Me encantaría poder conocer diferentes países y decirles a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, que la danza folclórica tiene nuestra historia y, como futuro que son, siempre hay que defenderlas y preservarlas. Que el malambo no solo es una danza sino que te enseña lo que es la disciplina, la motivación y la perseverancia”.

Además, el campeón nacional agregó: “Para mí significó mucho que Diego Gareca se tomará el trabajo de ir y presenciar el festival. Que conociera el detrás de escena y todo lo que le demanda al artista prepararse para esto”.

Seguidamente expresó “Conoció a mi familia y se quedó hasta la entrega de los resultados, que fue de madrugada. Fue un gran gesto de apoyo. También quiero agradecer a mis profesores Adrian Aciar y Juan Manuel Peletier, a Sergio Magallanes y GOC Company, como los patrocinadores de toda mi preparación, y especialmente a mi esposa Antonella y a mi hija Ámbar, por ser pilar en todo este trabajo”.