FOEVA convoca a vitivinícolas a un paro nacional: “Por ahí la gente tiene temor pero es un beneficio a futuro”

Así lo expresó Rodolfo Ríos, secretario de SOEVA San Carlos. La medida de fuerza tendrá lugar el 30 y 31 de marzo sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Sin lograr un acuerdo en la paritaria vitivinícola, donde el sector empresarial ofreció un 30% de incremento escalonado para todo el año 2021, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines lanzó un paro nacional de 48 horas. La decisión adoptada por el secretariado de FOEVA fue ratificada en un plenario que se llevó a cabo el pasado martes y del cual participaron todos los secretarios generales.

En detalle, la oferta realizada a los trabajadores vitivinícolas fue de un 10% de incremento no remunerativo más un 8% remunerativo para el periodo marzo a junio de 2021, un 5% adicional no remunerativo desde julio a noviembre de 2021, además el 10% no remunerativo anterior se baja a escala, es decir a remunerativo. Un 3,5% adicional no remunerativo en el mes de diciembre de 2021. En el mismo mes el 5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a remunerativo. Un 3,5% remunerativo en el mes de febrero del 2022. El 3,5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a ser remunerativo. A lo anterior se adiciona $4000 no remunerativos en concepto de suma fija por única vez a pagar con la mensualidad del mes de noviembre de 2021.

Desde el sector gremial consideraron insuficiente el ofrecimiento y señalaron que no satisface las necesidades de las familias de los trabajadores. En consecuencia, FOEVA convocó a una medida de fuerza para el 30 y 31 de marzo sin asistencia a los lugares de trabajo. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación realizaron una nueva convocatoria para mañana 26 de marzo a partir de las 10 y solicitó a las partes realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar finalmente un acuerdo salarial.

Adhesión al paro en Valle de Uco

Desde San Carlos, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas, Rodolfo Ríos, en dialogo con El Cuco Digital informó que están “adheridos a la Federación, así que estamos de acuerdo con lo que se decidió en forma conjunta en plenario y por ende estamos de acuerdo con la medida de fuerza por lo poco que se ha ofrecido desde la parte empresarial, que es un 30% y en forma escalonada. Así que el día 30 y 31 se va a hacer un paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo”.

Consultado sobre si tiene alguna estimación de cuantos trabajadores van a adherir al paro, dijo que “todavía eso no se sabe; por ahí la gente no para por miedo a perder el trabajo o porque le descuentan el presentimos y los días; por ahí la gente tiene temor, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo; todo depende de ellos. Si resulta bien el paro, es una presión para el sector empresario; irán a perder ahora, pero es un beneficio a futuro”, manifestó.

Por otro lado el secretario señaló que “un empleado está cobrando entre 28 o 32 mil pesos, dependiendo de la antigüedad y categoría, y se ha solicitado desde la parte gremial llevar el pedido de aumento de acuerdo a la canasta básica, que ronda los 54 mil”.

“Desde SOEVA San Carlos estamos decididos a hacer el paro”, aseguró para cerrar.