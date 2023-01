Francisco Moreno subcampeón del Rally Dakar: “Ahora les digo Tupungato, este premio es para ustedes”

Finalizó la competencia y el tupungatino quedó posicionado en segundo lugar en la clasificación general.

En el día de ayer se desarrolló la 14° y última etapa del Rally Dakar entre Hofuf y Dammam, que contemplaba 136 kilómetros, y en la que Francisco Moreno, de Tupungato, nuevamente se coronó subcampeón mundial.

El tupungatino superó los obstáculos de 8500km en 15 días. La celeste y blanca se hizo presente con los podios de Moreno y Pablo Copetti en Quads detrás del francés Alexandre Giroud, mientras que Jeremías González Ferioli quedó a un paso (4°) en los vehículos livianos UTV. De los 32 argentinos que viajaron a la odisea fueron 28 los que completaron el recorrido.

Después de subirse al pódium el tupungatino expresó a través de un posteo de sus redes sociales “Acaba de pasar otro @dakarrally , QUE SENSACIÓN INEXPLICABLE LA QUE SIENTOOOOOOOOOO!!!!! Subcampeón otra vez!!!!!! Vamoooooos !!!! 🔥🔥🔥🔥 estoy súper súper feliz! Una carrera muy difícil que con mi equipo , mi familia, mis afectos, mis sponsors supimos afrontar al máximo y dándolo todo , la felicidad que siento es IMPRESIONANTE! Fueron más de 8500km en 15 días que hubo de todo, realmente una vida“.

“No quiero dejar de agradecer a cada uno de los que estuvo conmigo mandándome su aliento, su saludo .Mi familia desde muy lejos apoyándome los amo ❤️ @mariaflores7282 @manzano__julieta , mi equipo que se bancaron TODO POR DELANTE @motomechanic1979 un misil el cuatri siempre sos el mejor mecánico lejos 🔥 @gauchito333 que decir, sin vos no llego hasta acá ni loco. @leandromaure me sostuviste durante 15 días a tope para salir a pelear día a día! @dragonatv la mejor asistencia! Y luego cada uno de los sponsors que hicieron posible que hoy vuelva a levantar este premio! Y ahora les digo TUPUNGATO: este premio es para ustedes“. afirmó Francisco en sus redes.

