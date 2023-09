Gabriel Paco, quien atropelló y mató a tres mujeres en San Carlos, podría quedar en libertad 

La justicia anuló el juicio donde había sido condenado a 16 años.

La jornada del lunes 19 de enero del 2020, Gabriel Paco (21) manejaba un Peugeot 206 y a la altura del barrio Anhelo de Sol, de Eugenio Bustos, San Carlos, embistió a un grupo de ciclistas, perdiendo la vida en el lugar Mariana Salinas (29), Romina Lezcano (29) y Loana Lezcano (6).

Tras ello, el conductor escapó de la escena corriendo y fue capturado por la policía cuando se disponía a llegar a su domicilio. Una vez detenido se le realizó extracción de sangre y arrojó que tenía 2,26 gramos de alcohol en sangre.

Por este trágico hecho, Paco quedó detenido y el 13 de abril del 2022 fue condenado por homicidio simple con dolo eventual a 16 años de prisión y 10 años de prohibición de manejo.

En las últimas horas se conoció que el abogado del acusado, Diego Rozzi, recibió la respuesta de apelación por la condena que recibió su cliente, donde la Justicia dejaba sin efecto el juicio donde se condenó a Paco.

De esta manera y con este panorama, Rozzi pidió la libertad inmediatamente de su defendido y en la jornada de hoy martes podría quedar en libertad.

También la Justicia ahora debe fijar fecha para un nuevo juicio contra el acusado con un cambio de carátula, que sería de homicidio simple con dolo eventual a homicidio culposo, pena que va de 3 a 6 años.

Daniel Álvarez, abogado de las víctimas de este hecho, dijo al respecto: “Desazón y mucho dolor; después de mucho trabajo y lograr conseguir una condena ejemplar, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dejó sin efecto el fallo y ordenó un nuevo juicio”.

“A criterio de los supremos, no se probó que Gabriel Paco actuó con dolo eventual, nosotros obtuvimos la condena de homicidio simple con dolo eventual, pero ahora los magistrados entendieron que el hecho es culposo, pero no con dolo, es decir negligencia para manejar, pero no de la intención eventual de matar manejando alcoholizado”, expresó Álvarez.