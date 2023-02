Gastón Martín se le anima a la intendencia de Tunuyán, y promete el cambio que muchos esperan

De profesión veterinario, realiza su trabajo sobre todo en los distritos del departamento, conociendo de cerca la vida rural, y las necesidades ocultas. Pero a la vez, sabe interpretar los esfuerzos de los empresarios y emprendedores locales que, año tras año, siguen luchando con un sistema que cada día los ahoga más.

Entró a la cancha cuando nadie lo esperaba, con las agallas del que viene con bronca por todo lo que le está pasando a la gente, y con la convicción de que lo puede cambiar, y lo puede hacer bien. Causó sorpresa y empieza a levantar polvareda, en un patio Radical donde, hasta ayer, parecía que todo estaba dicho. Sin embargo, el médico veterinario que conoce palmo a palmo el Tunuyán “de adentro” decidió involucrarse para cambiar las cosas, convencido de que sabe lo qué hay que hacer, y cómo hacerlo.

En pleno trabajo como médico veterinario.

Gastón Martín es médico veterinario, estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba. Hijo de una familia tradicional del departamento, su papá es comerciante (quien no conoce a Nicolás Martín y sus neumáticos, una empresa de 43 años), y su madre, Graciela, es docente jubilada. Gastón está casado con Mónica Pizzolo (contadora de profesión), con quien tienen dos hermosos hijos: Amparo y Santiago. “Mis días son de trabajo y de buscar momentos para pasar en familia” afirma, y agrega: “no vengo de la política, nunca tuve un cargo en el Estado, salvo el de la docencia por algunos años, y por eso mi visión es la del tunuyanino que la rema cada día, para sacar adelante su negocio, su empresa, su finca. Yo sé lo que es luchar por un emprendimiento propio… lo he visto a mi viejo, como la pelea cada día, durante más de cuatro décadas, y ahora también lo sé como emprendedor. Acá, se labura, se sufre, y cuando parece que vas a avanzar, hay todo un sistema que va en contra del que trabaja”.

Por su educación familiar y por su profesión, Gastón entiende que hay un tiempo para todo, y es por eso que ha decidido dar un paso firme para competir por la intendencia de Tunuyán, primero en las elecciones Primarias, y luego, en lo que cree, será un mano a mano con el candidato del oficialismo departamental, en las elecciones generales. “La forma de cambiar las cosas es haciendo, y por eso decidí participar jugando de titular… es el momento… hay que, no solo escuchar los reclamos de la gente de todo el departamento, hay que darles soluciones, a los productores, a los empresarios, al que cada día se esfuerza para sacar su emprendimiento adelante. Yo sé lo que es estudiar lejos, con mucho sacrificio, y después seguir esforzándote para sacar un emprendimiento adelante… sin subsidios, sin estímulos, solo trabajando y aguantando lo que venga, y es por eso, que estoy dispuesto a dar lo mejor, lo máximo, para lograr marcar un nuevo camino en Tunuyán” afirma convencido y decidido a dar batalla.

Martín entiende que hay que “unir” al departamento: mejorar las comunicaciones, el transporte, las vías de acceso que unen la zona oeste y más productiva, con el centro departamental. “Tunuyán tiene que despegar, hay que replantearse la matriz productiva del departamento, pensar estratégicamente como región Valle de Uco, y dejarse de mezquindades que no suman. Yo veo lo que se ha hecho bien, y eso hay que continuarlo, pero falta muchísimo, y se necesita aire fresco para renovar. Tunuyán merece ser el corazón de Mendoza: lo tiene todo, belleza, producción, buena gente… pero seguimos paralizados… acá hay que poner todo lo que haga falta, desde educación hasta acompañamiento a los productores, pero no solo de “boca”, hay que estar desde adentro” afirma, y agrega: “yo, por mi trabajo, conozco palmo a palmo el interior del departamento… conozco las necesidades ocultas de su gente, veo las problemáticas ahí, donde no llega nadie, pero también se interpretar los esfuerzos de los empresarios y emprendedores locales que, año tras año, siguen luchando con un sistema que cada día los ahoga más”.

Gastón Martín junto a Alfredo Cornejo y Paulo González.

Decidido y con mucho entusiamo Martín ya está en carrera para competir en las Elecciones Primarias por la intendencia de Tunuyán, bajo la bandera del Radicalismo, y con el apoyo de un sector fuerte del Cornejismo local, encabezado en el departamento por Paulo Gonzalez. Afirma sin titubeos: “Yo milito desde hace seis años, pero siempre estuve acompañando, apoyando, pero ahora sé que es el momento de jugar con todo, y por eso acepté esta propuesta, porque sé, estoy convencido, que hay transformar esta realidad. Tunuyán, y toda la región del Valle de Uco, merecen ser vistas por el mundo. Hay que levantar la cabeza, y mostrar todo lo que somos y lo que podemos ser”.