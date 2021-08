Gran gesto: sin querer le cobró $26 mil de más y aunque el cliente no se dio cuenta, se los devolvió

Se trata de un empleado de una estación de servicio de Tunuyán. El consumidor hizo público el gesto en las redes.

A diario vemos, escuchamos o leemos noticias malas, desalentadoras, tristes. Sin embargo, de vez en cuando se hacen públicas algunas situaciones que nos hacen dar cuenta que no todo es negativo, que hay muchas personas que son buenas y que hacen la diferencia en una sociedad convulsionada por diferentes factores.

Este es el caso de Luciano Carabajal, un joven oriundo de San Carlos que trabaja en la YPF de Tunuyán, y que anoche, tras cometer un error y cobrarle miles de más a un cliente, se contactó con él y le devolvió el dinero, a pesar de que éste no se había percatado de lo ocurrido.

“Esto sucedió anoche tipo 23; yo pagué con débito y me fui a mí casa. Como a la 1 o 1:30 de la noche empezó a sonar el teléfono; tenía unas solicitudes de amistad a las cuales no les dí mucha bolilla, más en estos momentos, y luego este chico me mandó un mensaje por Facebook, que si por favor podía ir a la estación de servicio, yo a esa hora ya estaba acostado y a punto de dormir, entonces le digo ‘no entiendo lo que ocurre’, y él me comenta que por error apretó mal el posnet y me había cobrado ni más ni menos que $26.000 de más”, relató a El Cuco Digital Ricardo Daniel Guetirrez, el consumidor protagonista de la historia.

Seguidamente el hombre dijo que tras el aviso de Luciano “me levanté y salí como un rayo a la estación, y este chico muy apenado me contó y me pidió disculpas por lo sucedido. Obviamente que yo se lo re agradezco porque actitudes como estas hoy por hoy no ocurren”.

Finalmente, a modo de gratitud con el sancarlino, Ricardo hizo publicó lo ocurrido a través de las redes sociales: “…te doy las gracias por tu gran gesto de honestidad”, expresó en su posteo, que ya tiene cientos de interacciones.