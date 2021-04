¡Gran repercusión! El joven sancarlino que devolvió dinero llegó a ser noticia nacional: “Me escribe gente de otro lados”

Todo Noticias (TN) replicó este hermoso gesto.

El pasado lunes 5 de abril, Alexander Nina, un estudiante de Enfermería, se dirigía por calle Bernardo Quiroga en Eugenio Bustos, San Carlos y de repente encontró una gran suma de dinero tirada en la calle. El joven de 20 años la levantó y cuando llegó a su casa, le contó a su hermana lo que había sucedido. Automáticamente pensaron en que lo mejor sería hacer una publicación en las redes sociales para encontrar a su dueño. Afortunadamente, horas más tarde recibió un llamado de un hombre desesperado, se trataba de un empleado de comercio que se dirigía a pagar la escritura de su casa.

La noticia que publicó primeramente El Cuco Digital tomó gran repercusión ya que medios provinciales y también, TN (Todo Noticias) se hizo eco de este gran gesto. El joven sancarlino recibió un gran reconocimiento por parte de la comunidad que recalcó el honesto accionar.

“Vi la noticia ayer, me la mostró un compañero del terciario porque yo no estaba ni enterado. Nunca creí que iba a llegar tan lejos la noticia, y menos a un canal nacional. Nunca pensé que iba a pasar esto, pensé que solo la noticia iba a estar en los medios de la zona. También, me escribe gente de otros lado, como de Córdoba, Corrientes, diciéndome cosas linda. ¡Qué loco!”, comentó Alexander Nina a El Cuco Digital.

Por otro lado, el joven agregó que TN quería hacerle una entrevista por Zoom pero “no se pudo por problemas técnicos”.

“Todavía no caigo pero cuando me llaman de los medios me hago un espacio para contar y fomentar la actitud y la acción”, cerró el sancarlino.