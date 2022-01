Guillén: “En esta cuarta ola tenemos 4 personas fallecidas sin vacunar en Valle de Uco”

El coordinador regional del Ministerio de Salud en Valle de Uco aseguró que la vacunación no previene el contagio pero si la internación.

La cuarta ola de Covid-19 en el mundo es una realidad ya que suben los contagios, crecen los pacientes fallecidos y hay gran preocupación. Las autoridades sanitarias siguen pidiéndole a la población que se vacune con el objetivo de bajar la mortalidad y prevenir que se agraven los casos.

Lamentablemente, “en esta cuarta ola tenemos cuatro personas fallecidas sin vacunar en Valle de Uco”, contó Rodolfo Guillén, coordinador regional del Ministerio de Salud en exclusivo con El Cuco Digital.

Por otro lado, hizo hincapié en que las tres personas que se encuentran internadas en terapia intensiva en la región no cuentan con el esquema de vacunación.

Por tal motivo, Guillén recalcó que “si bien las vacunas nos previenen el contagio si previenen la internación y que los cuadros sean mucho más leves. Las personas que tienen el esquema completo habitualmente tienen un cuadro leve, no requieren internación. Esto no significa que no haya algún internado que tenga el esquema completo porque depende del estado de salud de la persona o algún problema crónico pero en general no presenta mayores riesgos”.

Por último, el funcionario invitó a los valletanos que todavía no se vacunan a poder inocularse. “La vacuna ha demostrado ser muy efectiva y gracias a eso nosotros hemos podido retornar un poco a la normalidad gracias al estatus de vacunación que tiene nuestra población. Todos aquellos que no se deciden a vacunar o que no han completado el esquema nosotros los invitamos a que lo hagan porque nos permite seguir luchando junto al distanciamiento social, la disciplina social y el aislamiento de los casos positivos”, cerró.