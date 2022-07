Hallaron 46 migrantes muertos en un camión en Texas

Además de los muertos, unas 16 personas fueron rescatadas con vida con síntomas de insolación, agotamiento y falta de agua. Sostuvieron que se trataba de un camión refrigerado, pero sin evidencias de que hubiese una unidad de aire acondicionado funcionando.

Un total de 46 migrantes sin documentos fueron hallados muertos, la mayoría de ellos ubicados dentro de un camión abandonado al lado de una ruta, en San Antonio, Texas, en el sur de Estados Unidos, informaron las autoridades.

El descubrimiento es una de las peores tragedias que involucra a migrantes en EEUU en años recientes, y se da cinco años después de un incidente con características similares que ocurrió en la misma ciudad del centro de Texas, a pocas horas de la frontera con México.

“En este momento hemos procesado 46 cuerpos”, dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, citado por la agencia de noticias AFP.

Indicó que 16 personas -12 adultos y cuatro niños- habían sido trasladadas al hospital vivas y conscientes.

“Los pacientes que vimos estaban calientes al tacto, sufrían de insolación, agotamiento por el calor, y sin señales de agua en el vehículo. Era un camión refrigerado, pero no había evidencias de que hubiese una unidad de aire acondicionado funcionando”, añadió.

“Esta noche estamos lidiando con una horrible tragedia humana”, lamentó el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, en conferencia de prensa.

“Los insto a todos a pensar de manera compasiva y a rezar por los muertos, los heridos y las familias”, pidió, y añadió: “Esperamos que los responsables de poner a estas personas en semejantes condiciones inhumanas sean perseguidos con todo el peso de la ley”.

San Antonio, ubicada a unos 250 kilómetros de la frontera, es una ruta principal para los traficantes.

La ciudad también ha sido azotada por una reciente ola de calor récord que el lunes registró temperaturas de 39,5 grados centígrados.

El vehículo fue hallado en una carretera cerca de la autopista I-35, una ruta que llega directo a la frontera con México.

Una operación masiva de emergencia se desplegó hacia la escena con participación de la policía, los bomberos y ambulancias.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano que defiende una línea dura sobre la migración, lanzó un duro ataque al presidente Joe Biden y culpó a sus “mortíferas políticas de frontera abierta”, consignó la agencia Sputnik.

