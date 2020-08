Hay casi un 63% de ocupación de camas de terapia intensiva en zonas fuera del Gran Mendoza

En el área metropolitana la ocupación llega al 70,11%.

El subsecretario de Salud de Mendoza, Óscar Sagas y el ministro de Seguridad , Raúl Levrino dieron una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y los controles que se realizarán durante el fin de semana largo por el 17 de agosto y el Día del Niño.

“El decreto provincial vence el día martes. Esto significa que nosotros desde la provincia seguimos evaluando la situación epidemiológica. La situación epidemiológica tiene muchas variables. Las variables que van a estar en estudios son la situación del sistema de salud, cómo funciona, cómo reacciona, el número de camas que tiene la provincia, el número de camas clínicas, de UTI (Unidad de Terapia Intensiva), la cantidad de pacientes que se van contagiando día a día. Desde el mes de julio ha habido un aumento del número de contagios”, inició Sagas.

“Hay una gran circulación de personas del Gran Mendoza que esto impacta directamente en los resultados y en las consecuencias de la pandemia”.

“Es importante mantener el distanciamiento, no salir si no es imprescindible. Las reuniones familiares están prohibidas y tenemos que tener en cuenta que estamos por empezar un fin de semana largo, un fin de semana que va a estar con festejos por el Día del Niño y que va a tener una temperatura agradable. Esto significa que si nosotros no cumplimos todo esto, puede ser una combinación explosiva”, puntualizó.

“Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la provincia, es importante respetar todo esto que venimos diciendo para que podamos seguir disfrutando la fase de distanciamiento que nos permite poder seguir avanzando”, agregó.

El subsecretario de Salud presentó el informe semanal de Covid-19 e indicó que “la gente más joven es la que más se contagia, luego lleva el virus a su domicilio y compromete a los más vulnerables que son los adultos mayores. Por eso es fundamental que cumplan con las medidas”.

Actualmente la provincia tiene 2.932 casos de coronavirus, 947 recuperados (32.40%) y 63 fallecidos (2.16%). Desde el viernes 6 de agosto hasta el jueves 13 de agosto, Mendoza registró 1.000 nuevos contagios, 443 recuperaciones y 16 muertes. En líneas generales el 78% de los contagios se dan en personas de 15 a 59 años.

En cuanto a la ocupación de camas en terapia intensiva, hay un 70,11% en el Gran Mendoza y un 62.82% fuera del área metropolitana. Esto incluye a todas las patologías, además de Covid-19.

“Se siguen internado ACV, infartos, accidentados, continuamos exactamente igual”, explicó Sagás

“Vuelve a recurrir a que la gente tome conciencia. Los resultados dependen de cada uno de nosotros y el compotamiento ciudadano que tengamos y mayormente este fin de semana que se puede prestar a muchas situaciones”, completó.

Seguridad durante el fin de semana largo

“He recibo órdenes de ser inflexibles en cuanto al control de vehículos y personas para que esa circulación no se incremente”, sostuvo el ministro de Seguridad, Raúl Levrino

“Pedimos la solidaridad y responsabilidad de todos los ciudadanos” mencionó y destacó que “es importante destacar el aislamiento voluntario”.

“Vamos a hacer controles en toda la provincia horarios nocturnos, en salidas por DNI”, añadió

“La Policía de Mendoza está haciendo un gran esfuerzo. Hoy 29 policías han tenido covid, 25 se han recuperado, 95 en aislamiento”.

Durante el fin de semana largo que coincido que la celebración del Día del Niño trabajarán en los controles preventivos 3.000 policías y habrá 250 puestos operativos.