“Hemos cometido errores, yo he cometido errores”, expresó Alberto Fernández en conferencia de prensa

El presidente dialogó en conferencia de prensa.

Este domingo 14 de noviembre, tras conocerse los porcentajes de las elecciones generales legislativas y el amplio triunfo de Cambia Mendoza, el presidente de la Nación brindó una conferencia para todos los argentinos. Por primera vez, desde el retorno de la democracia, el peronismo pierde quórum en el Senado de la Nación.

Alberto Fernández comenzó agradeciendo a todos los que le brindaron su apoyo y expresó que “con estas votaciones se termina una dura elección”. Seguidamente, destacó que “quedan enormes desafíos por resolver y una crisis sanitaria que vamos superando”.

“Empieza la segunda parte de nuestro gobierno y sé que necesitamos un horizonte. Tenemos derechos a la esperanza. Todos y todos necesitamos más certidumbres que cada día y mes estaremos mejor. En homenaje a quienes nos han dejado reorganizarnos nuestras vidas”, agregó.

Por otro lado, el mandatario nacional dijo que en el marco de muchas dificultades Argentina a podido ir avanzando y expresó que está convencido que “desde el respeto se abre una etapa nueva para nuestro país. Un futuro que como eje tenga la recuperación económica, la creación de empleo que le dé mejor calidad”, entre otros aspectos que remarcó.

Luego, Fernández detalló que “la economía está creciendo un 9%. Tenemos las exportaciones más altas de estos 8 años. (…)Debemos reparar el enorme daño que el endeudamiento ha provocado que pesará sobre varias generaciones. (…) Hoy queremos mirar hacia adelante. Queremos avanzar y crecer como sociedad”.

“Queremos priorizar el mercado interno. Seguir el camino del ordenamiento. Es necesario el ordenamiento de las cuentas del estado. Nos hace falta un estado con fuerza y capacidad para invertir en el desarrollo que genera riquezas. Estoy seguro que el ajuste no ordenará cuentas públicas”, expresó.

Posteriormente, el presidente anunció que en diciembre “enviaremos el proyecto de ley económico. Trabajaremos de forma incansable para lograr el apoyo de la comunidad. Quiero asegurarles que vamos a seguir mejorando y reforzando la versión de este gobierno. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que el estado resuelva los problemas de la vida cotidiana. El objetivo es que el crecimiento se convierta en trabajo y salario digno”.

“Hemos cometido errores, yo he cometido errores y hay que hacerse cargo de ellos. Tenemos esperanza y un futuro mejor. No pueden darnos lecciones quienes no se hacen cargo de los daños causados. Vamos a gobernar para todos y todas. No comparto que no tenemos destino. Trabajaremos para todos los argentinos y argentinas”, cerró su discurso Alberto Fernández y destacó que no lo hará solo sino con su equipo de trabajo y con el apoyo de las demás fuerzas.