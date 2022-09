Hernán Piquín llega a Tunuyán con “El Show debe continuar”, el espectáculo que revive la vida de Freddy Mercury

Será el 30 de septiembre. Las entradas ya están a la venta de manera online.

Tunuyán y su gran Auditorio Municipal “Jorge Raúl Silvano” siguen siendo elegidos para el arribo de todo tipo de espectáculos, locales, provinciales y nacionales.

En esta oportunidad se presentará el próximo 30 de septiembre a las 21 horas “El Show debe continuar”, un gran espectacular engalanado con el bailarín Hernán Piquín, quien bajo la dirección coreográfica de Laura Cattalini, los arreglos musicales del Maestro Dtor. Gerardo Gardelín y 10 bailarines de excelencia han logrado revivir la apasionante vida artística de

Freddy Mercury.

Su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos

encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación, etc; todos se verán plasmados en este

espectáculo con una impactante puesta contado a través de 22 temas musicales originales de

Queen y Freddy Mercury.

Algunas de las canciones que integran el show son: Who wants to live for ever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, I want to break free y The show must go on, entre otras.

Las personas que deseen adquirir las entradas las podrán comprar de manera online ingresando al siguiente link: https://www.entradaweb.com.ar/

Sobre Hernán Piquín

Es uno de los bailarines argentinos más prestigiosos de nuestro país. Nació el 13 de noviembre de 1973 (48 años), en Los Polvorines. Comenzó sus estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

En 1985 fue invitado como estudiante de honor por la Escuela del English National Ballet y Le

June Ballet, de Francia, interpretando roles como bailarín principal y solista. Ese mismo año fue contratado por el Ballet Juvenil de Caracas y en 1992 ingresó al Ballet Estable del Teatro Colón.

Desde 1994 trabajó como primer bailarín en el Ballet Argentino de Julio Bocca, con el que

realizó giras por Europa, Asia, África y todo el continente americano.