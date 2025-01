Historia de Tunuyán: hoy se cumplen 25 años de la coronación de Eliana Vanina Alarcón como Reina departamental de la Vendimia

Comenzando el año 2000, El corazón del Valle de Uco coronaba a Eliana Vanina Alarcón como su reina departamental en una vendimia mágica que iluminaba el Anfiteatro Ciudad de Tunuyán.

De mirada profunda y una amplia sonrisa que la caracteriza, Eliana supo conquistar el corazón de los Tunuyaninos. Hoy, a 25 años de aquella noche que recordará para siempre, homenajeamos a la reina, a nuestra embajadora de mandato cumplido y a la mujer que formó su familia y su vida en el pueblo que la vio nacer.

Emocionada, agradecida y empática nos cuenta su experiencia en la fiesta mayor de los mendocinos, la vendimia.

Este año celebras 25 años de la noche en la que te coronaron Reina de Tunuyán. ¿Qué recuerdos tenés de ese día?

Recuerdo ver a una niña en una noche mágica. Con solo 18 años tuve la alegría de ser la representante de mi pueblo, la tierra donde había crecido, donde estaba mi familia, pienso en esa noche y me emociono al escuchar mi nombre cantado por los locutores y ver desde el escenario la alegría de mis afectos en el público.





¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Qué cambió a partir del reinado?

En aquel momento recién salía del secundario, tenía muchas ganas de estudiar y crecer. La propuesta del reinado llegó a mí a través del Barrio Noroeste y fue un privilegio.

El reinado me cambió la vida, crecí mucho gracias a la gente que me acompañó en el proceso, me quedaron amistades que atesoro para siempre.

Si bien hay personas que tildan de frívolo al reinado, para mí la vendimia es una fiesta familiar, de compromiso y compañerismo. Es una fiesta para y por el pueblo.

¿Qué significa la vendimia en tu vida? la del 2000 se llamó “TIEMPOS DE VENDIMIA” cómo la recordás?

La vendimia es fiesta, celebración. Es el momento donde se agradece la madurez del fruto para elaborar el vino. En Tunuyán la vivimos a flor de piel, esperamos todo el año para ir al Anfiteatro esa noche.

A mi fiesta la recuerdo como hermosa y emocionante, estábamos todas muy tranquilas, teníamos un grupo tan bonito y unido que disfrutamos muchísimo. Recuerdo un guión espectacular, interpretado por gente conocida que brilló arriba del escenario.

¿Perduró la relación con tus compañeras a lo largo del tiempo?

Sí, tanto en el ámbito departamental como en el provincial creé lazos inigualables.

Lo más lindo que me dejó la vendimia fue una amistad que atesoro hasta la actualidad con la Reina Nacional de la Tonada de ese año. Gabriela Martínez es actualmente mi mejor amiga, esa amistad la rescato de las cosas más bonitas que me dio vendimia.

¿Formas parte de la comisión de reinas de Tunuyán? ¿Cómo es el trabajo que realizan?

Formo parte junto a varias reinas de mandato cumplido, tenemos un grupo de whatsapp mediante el cual hacemos tareas de colaboración y capacitación para las candidatas y reinas electas. Es un grupo hermoso, súper comprometido y activo.

En tu descripción de candidata, allá por el año 2000 decías que soñabas con formar una familia y perfeccionarte como persona, cumpliste tus sueños?

Mi sueño era formar una familia, logré concretarlo junto a mi marido Federico Segura Sorbi. Juntos tenemos dos hijas, Martina de 11 años y Justina de 2 años y nueve meses. Más no puedo pedir…lo tengo todo.

La fiesta departamental de la vendimia ha tenido un gran crecimiento a lo largo de los años, ¿en qué crees que ha mejorado? ¿Qué tradiciones te parece que se debería respetar?

Considero que ha incrementado el compromiso de la gente, la convocatoria para participar de la fiesta. Es gratificante ver tantos rostros conocidos bailando y actuando en nuestra fiesta.Termina la vendimia y se emocionan todos, se nota que se hace de corazón.

A mi entender, se debe respetar el repaso cronológico de la historia haciendo hincapié en todos sus momentos icónicos e imprescindibles. Debemos conservar el voto cantando de las candidatas,ya que a través de él se preserva nuestra tradición.

Eliana, dinos un mensaje para las nuevas candidatas a la corona departamental.

Les aconsejo aprovechar al máximo la oportunidad. Vivan la vendimia como una experiencia única. Sean ustedes mismas, auténticas, tengan un proyecto que vaya más allá de una corona y una capa. Luchen como equipo por un mundo donde seamos todos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

