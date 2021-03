¡Histórico! Guaymallén le dice adiós a la elección de la reina de la Vendimia

Este jueves el HCD le dio sanción definitiva al proyecto presentado por el concejal Ignacio Conte.

Este mediodía el Concejo Deliberante de Guaymallén le dio sanción definitiva al proyecto presentado por el oficialismo para que se elimine definitivamente la elección de la Reina de la Vendimia. Con nueve votos a favor y tres abstenciones, la iniciativa obtuvo mayoría y la fiesta tradicional del departamento ya no tendrá corona.

El proyecto, que había sido presentado el 12 de febrero pasado por el concejal Ignacio Conte, fue ampliamente criticado por la Comisión de Reinas y por algunos concejales del Frente de Todos. Sin embargo, revisando la propuesta del edil, los munícipes decidieron abstenerse y anticipar la presentación próxima de otros proyecto: “Algunos concejales del Frente de Todos habían dicho anteriormente que iban a votar en contra, pero después se dieron cuenta de que en realidad el proyecto no era tan malo como creían. Que, en realidad, no afecta a la Fiesta de la Vendimia en sí, sino a la elección de la reina que es algo de una Mendoza antigua, con lo que hay que terminar. Y se abstuvieron por una cuestión de que primero dijeron que iban a votar en contra y después no, y porque anticiparon que van a presentar otros proyectos”, explicó Conte.

La idea fundamental se centra en dejar de elegir reina por varios motivos. “Por empezar, a nivel mundial, la elección de una chica en un concurso de belleza no va más; ese estereotipo de una chica con cánones momentáneos de qué es considerado lindo y no para representar a un lugar no se condice con los tiempos que vivimos”, justificaba anteriormente el concejal .

Además, el mes pasado el edil agregó que es el propio Estado el que encabeza e impulsa campañas en contra de la discriminación y los estereotipos, por lo que no es coherente que -por otro lado- se fomenten estos certámenes. “La elección de una reina tapa todo lo que tiene que ver verdaderamente con la vendimia. No se habla de la fiesta, del espíritu de los viñateros; se deja de lado la posibilidad de que los municipios y la Provincia puedan -a través de la fiesta- mostrar lo que tiene; y todo se centra en la elección de la reina”, opinó Conte.

Esta tarde, el autor de la iniciativa destacó también la fundamentación económica del proyecto y aseguró que, tanto municipio como provincia, se ahorraran mucho dinero: “El municipio va a concentrar los recursos que antes disponía en comprar corona, cetros y demás en cuestiones que necesita la vendimia en sí. Esto es, mostrar a Guaymallén como un polo turístico y vitivinícola; nadie conoce a Guaymallén así y en realidad lo es. Es capital del espumante porque tiene más de 10 bodegas que producen vino espumante. Es el departamento del Oeste que más espumante produce y nadie lo sabía. Entonces, queremos visibilizar este Guaymallén oculto”.

Fuente: Los Andes