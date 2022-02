Hizo una clase de zumba a beneficio de un niño que tiene leucemia, igual que su hijo

Por Libby Rose

Joaquín Lizarde es de Tunuyán, debe viajar a Buenos Aires y necesita cubrir los gastos. El viernes y el sábado también se hicieron uñas y pestañas para colaborar con el nene. Además, mañana habrá un sorteo.

Este fin de semana Joaquín Lizarde (9) y su familia recibieron una emotiva sorpresa que los acerca un poco más a hacer realidad el trasplante de médula que necesita el pequeño oriundo de Tunuyán. Evelin Serrano, mamá de un niño que también tiene leucemia, organizó una clase de zumba a beneficio.

La mujer conoció a Joaquín en el Hospital Notti, donde también recibió tratamiento su hijo por la misma enfermedad. Luego de que ambos tuvieran el alta, las familias no perdieron el contacto y cuando Evelin se enteró que Joaquín necesitaba ir hasta Buenos Aires para recibir el trasplante, quiso sumarse a la campaña solidaria para cubrir los gatos que implica el viaje, y organizó una masterclass.

“Conocí a Joaqui en el Hospital Notti, yo soy mamá de un nene también oncológico. Benja tiene 2 años así que nos encontrábamos permanente ya que ya sea para controles o internaciones teníamos que esperar los hemogramas”, contó a El Cuco Digital la mujer, que además es instructora de zumba.

“Es un niño totalmente amoroso, desayunábamos juntos, él siempre contento. Siempre me decía tía y siempre hablábamos cada uno de su historia, de su diagnóstico, de cómo íbamos nosotros. Nosotros terminamos las quimio un poco antes, en octubre, pero siempre estuvimos en contacto, hasta que saltó que estaban esperando para el trasplante de médula pero necesitaban ayuda para los gastos”, relató.

Fue así que surgió la idea de hacer una clase de zumba junto con una amiga que trabaja en la Fundación Notti, Flavia Malatini. El evento se realizó el sábado y reunió a alrededor de 45 personas en 302 trainning, en Guaymallén, un box de crossfit que fue prestado para esta gran movida solidaria. Los asistentes llegaron hasta el lugar sin saber que iban a ser parte de este destacable gesto y muchos, cuando se enteraron, incluso pagaron más de una entrada.

Flavi Malatini y Evelin Serrano fueron las autoras de la gran movida solidaria

“Yo soy instructora de zumba, tengo una amiga que trabajar en la temporada de verano en la fundación notti y le dije que tenía una idea para ayudar a Joaco. Entonces me dijo que sí, que me acompañaba en todo, entonces organizamos una master class, cobramos la entrada $100, pero la gente no sabía que era con el fin de ayudar así que agarramos y reunimos gente como si fuera una clase especial, que era la vuelta, por ejemplo mía que hace dos años que no doy clase, primero por la pandemia, y luego porque quedé internada prácticamente todo el año pasado.

“Citamos a la gente, compramos globos amarillos ya que el 15 de febrero se conmemora el Día del Cáncer Infantil, nos pintamos de amarillo. Pudimos recaudar $7.000. Se sabe que no es mucho, pero para mí hacer algo así, ver a la gente bailar, volver y poder ayudar, era una felicidad enorme”.

Al finalizar la clase, Evelin grabó un video y se lo envió al Joaquín. “Tenemos una sorpresa grande para vos, que sos un guerrero tremendo. Hicimos una clase especial de zumba para vos. Así que la chica te va a saludar y te van a enviar muchos besos», dice Evelin y luego la cámara muestra a las mujeres alzando un globo amarillo y coreando el nombre del pequeño».

En tanto, el viernes y el sábado también se realizó otra actividad solidaria. En Tunuyán, se hicieron uñas y pestañas a beneficio del nene.

Sorteo

Se realizará una rifa este martes 15 de febrero por FM Frontera . El número cuesta $200. Para colaborar comunicarse al 2622-549918.