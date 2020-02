Imagen desoladora en San Carlos: anciano esperó horas al rayo del sol un colectivo que nunca pasó

Ocurrió en El Cepillo. Vecinos reclaman falta de servicios y obras en la zona.

El pasado jueves, la imagen de un anciano esperando el colectivo al rayo del sol en El Cepillo, San Carlos, se hizo viral en las redes. “…nadie habla sobre Don Chasampi, que con más de 70 años tiene que estar esperando el colectivo a pleno rayo de Sol, a falta de una garita en El Cepillo”, expresa el texto que acompaña la foto.

En poco tiempo, el posteo realizado por Facundo La Torre, fue más de 400 veces compartido y atrajo más reclamos sobre la situación de la zona.

“El hombre que está esperando el colectivo tiene 77 años y es mi papá”, confió Graciela Chasampi a El Cuco Digital. “Hizo muchísimo calor y estuvo casi dos horas al rayo del sol y el colectivo no pasó”, agregó indignada la mujer.

Seguidamente, Graciela manifestó que el lugar “es tierra de nadie…a veces no pasa el colectivo (…) nadie va, la Policía no va. Los políticos prometieron la garita y hasta el día de hoy no han cumplido, prometieron ciclovía, todavía no la han hecho”.

La hija del hombre protagonista de la triste y desoladora escena, confirmó que ya se han realizado los reclamos correspondientes para que se construya una garita como así también para que se haga la ciclovía “porque si bien la calle está toda asfaltada, cuando la gente anda en bicicleta es muy peligroso. El reclamo en la Municipalidad se hizo, pero no hay respuestas”, confió para cerrar.