Inflación: advierten que se puede disparar la inflación este mes por el fin de “Precios Máximos”

Así lo admitió el titular del Indec, Marco Lavagna, y lo advirtió el líder supermercadista Víctor Palpacelli luego de que se conociera el dato de inflación de octubre, el más alto en lo que va del año

La inflación avanzó 3,8% en octubre, según el índice de precios al consumidor publicado el jueves, y de esa manera marcó su mayor salto en lo que va del año. En los últimos doce meses fue de 37,2% y en lo que va de 2020 fue 26,9%. La aceleración de la dinámica alcista de los precios tuvo su explicación en la agudización de la tensión cambiaria de los últimos dos meses y variaciones importantes en los precios estacionales, como frutas y verduras. En ese contexto, el director del Indec Marco Lavagna admitió que la salida del programa “Precios Máximos” decidida este mes va a tener un impacto en la inflación de noviembre. Desde el sector supermercadista, mientras tanto, alertaron que “hay riesgo de que se dispare”.

“Es posible que la salida de los precios máximos tenga un efecto en la inflación de noviembre”, dijo Lavagna en declaraciones a Radio Continental.

“Hubo impactos importantes en este mes y también movimiento en materia cambiaria. También hubo cambios en precios máximos que impactaron en alimentos y bebidas”, explicó el funcionario.

Respecto a las causas de la aceleración de la inflación mensual, saltó de un 2,8% en septiembre a la marca de un punto más durante el mes pasado, Lavagna la explicó por la variación puntual de bienes dolarizados y productos estacionales.

“Yo no soy de los que mira un mes particular, esto es un proceso. Hay que ver cómo se mantiene”, comentó. “Un rubro con mucho componente en dólar son las reparaciones del hogar o las autopartes. En los alimentos no lo tenés tanto (…). El precio de las frutas y verduras cambia por cuestiones estacionales”, añadió.

Con todo, el número uno del Indec se mostró optimista.

“El año sigue dando una tendencia para abajo respecto al año pasado (…). Con un proceso tan largo de inflaciones altas es imposible decir que de un momento a otro la vamos a controlar. La clave es mantener la tendencia hacia la baja”, dijo

Supermercados alertan por precios

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Supermercados, Víctor Palpacelli, se refirió a la salida de algunos productos de Precios Máximos: “Desde ayer empezó a salir el programa de Precios Máximos. Se hará de forma progresiva (…) Ayer se anunciaron 50 categorías que ya salieron de Precios Máximos pero se puso una restricción de que no puedan aumentar más que un 5%”.

En declaraciones a El Destape Radio, el empresario remarcó que las presiones al alza de precios se mantienen más allá de los intentos de regulación del Gobierno.

