Ingresó por la ventana e intentó abusar de una joven: gran preocupación de los vecinos en Los Sauces

Se encuentra detenido.

Este sábado por la madrugada, alrededor de las 5 horas, un joven ingresó a un domicilio ubicado en Los Sauces, Tunuyán, e intentó abusar de una joven de 13 años.

Afortunadamente, la adolescente gritó fuerte y sus padres lograron frustrar el ataque de este maleante que actualmente, se encuentra detenido.

“El chico rompió la tela mosquitera y se metió por la ventana con intenciones de abusarla pero como mi sobrina gritó y sus padres fueron a ver qué pasaba, él se escapó rápidamente”, comenzó contando a El Cuco Digital, Claudia, tía de adolescente.

Por otro lado, la mujer siguió relatando: “Mi sobrina dijo que era ´el resorte´ quien había ingresado, así que llamaron a la Policía y después de buscarlo lo encontraron durmiendo en un salón de la cancha”

“Estamos muy preocupados porque si bien ahora está detenido el pibe es reconocido en Los Sauces porque no es la primera vez que pasa esto. Muchas veces a acosado a chicas, sabemos que tiene denuncias porque anda mirando por las ventanas de las casas, es un pervertido y da mucho miedo que quede libre. Mi sobrina logró gritar por eso no la abusó pero si queda suelto no sabemos que puede llegar a pasar; estamos preocupados todos”, cerró Claudia.

Por último, fuentes oficiales informaron a este medio que el joven de 22 años quedó detenido y a cargo de la Justicia.