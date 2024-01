José Mocayar se retiró el fútbol, fue uno de los grandes referentes de los “tres palos” en el Valle de Uco

Jugó en más de 20 equipos.

Desde muy pequeño, José Luis Francisco “Pancho” Mocayar, mostró su interés por el fútbol y por defender los tres palos. Hoy, a sus 35 años, decidió colgar los guantes y los botines.

De la mano de Carlos Armando Mocayar (su padre) con menos de 5 años pisó por primera vez una cancha de fútbol, talvez sin saber, que esa profesión lo acompañaría por los próximos 30 años.

Otro de los que aportó su grano de arena tal vez fue haber sido el Diego García, un vecino de su casa en el Barrio Pircas, que lo peloteaba sin piedad en el arco de la plaza del barrio, “ese me pegaba tremendos pelotazos, me decía que lo hacía así para que yo no tenga miedo”, dijo en alguna entrevista por el año 2011, el propio José Mocayar, a este mismo medio.

“Y un día pare la pelota, hoy me despido del fútbol, de un estilo de vida que elegí desde chico y me llevó a ser lo que soy, sumando valores desde casa, siempre dedicado al él (el arco)”.

“Viajes, pensiones, historias, entretenimiento, lesiones y recuperaciones, fue lo que me tocó pasar y vivir persiguiendo un sueño, tantas cosas lindas se vivieron, tantos momentos malos se sufrieron, pero nunca se dejó de intentar, porque de eso se trata la vida”.

“Hoy me retiro feliz por todo lo que logré, me llevo cintos de amigos, festejos, vivencias, cariño, aplausos, disgustos y enfados, gracias de verdad por todo eso”.

“A todos los dirigentes, cuerpos técnicos, hinchas, utileros, kinesiólogos, cancheros, equipos de prensa, y compañeros, que depositaron su confianza en mí, gracias por todo”.

“Me voy querido y respetado por colegas y compañeros, eso es un montón. Con la frente en alto por lo que viví, disfruté y la pelee a mi manera, le agradezco a mi familia, amigos por el aguante en todo este camino larguísimo que recorrimos prácticamente juntos, donde vivimos momentos buenos y otros no tanto, pero siempre para adelante”.

“¡Que sea siempre fútbol, la manera más sana y feliz de vivir!”. Fueron las palabras que escribió José Luis Francisco Mocayar, para anunciar el retiro del fútbol.

La trayectoria de José Luis Francisco Mocayar