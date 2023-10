Jueves: luego de las heladas, asciende la temperatura y se espera un día cálido

La máxima en Valle de Uco rondará los 19 grados.

Luego de un miércoles algo nublado y con notable descenso de la temperatura, este jueves se espera que mejoren las condiciones, sin embargo como consecuencia se registrarían heladas con mínimas que en algunas zonas podrían rozar los 4 grados bajo cero.

Así lo advierte la Dirección de Contingencias Climáticas en su pronóstico. En el informe el organismo anticipa las siguientes mínimas para el Valle de Uco: “Vista Flores: -3.5 C, Agua Amarga: -1.5 C, Tres Esquinas: -3.8 C; Oasis norte – este: Los Campamentos, Santa Rosa: -1 C, Junín: 2.5 C, Perdriel: -2 C.Sur provincial: RRB – heladas con temperaturas mínimas: -2 C a -2.8 C para G. Alvear y -2 C a -3 C en San Rafael”.

En ese sentido Contingencias destaca que la alerta es “especialmente en viñedo”.

Respecto a cómo se presentará la jornada, el pronóstico agrega: “poca nubosidad con ascenso de la temperatura, y vientos moderados del noreste”.

La máxima esperada para el territorio provincial en general es de 23°C, mientras que para el Valle de Uco específicamente es de 19°C, indica el Servicio Meteorológico Nacional.