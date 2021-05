Juicio por Norma Carleti: habló la amiga que se reunió con la empresaria horas antes del crimen

Además de los testimonios de Juan Carlos Guerrero y Leonardo Hisa, prestaron declaraciones otros testigos: una amiga de la víctima, un preso y un compañero de Kevin Guerrero.

La jornada de este martes del juicio que investiga el crimen de Norma Carleti, ocurrido en marzo de 2018, estuvo marcada por la ampliación declaratoria de la que hicieron uso dos de los imputados: Leonardo Hisa (esposo de la víctima) y Juan Carlos Guerrero. Sin embargo, el jurado popular que deberá emitir veredicto sobre la situación de ambos y de otros dos imputados (Kevin y Alexis Guerreros), tuvo la posibilidad de escuchar una nueva ronda de testigos, entre los que se incluyó un preso que dijo conocer de las amenazas sufridas por Kevin Guerrero en prisión para esgrimir una supuesta confesión grabada. También declaró una amiga de Norma Carleti y un “compañero de causa” de Kevin Guerrero.

El juicio se desarrolla en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano, en Tunuyán; y tiene como imputados a Leonardo Hisa (ex esposo de Carleti); los hermanos Kevin y Alexis Guerrero y el padre de ambos, Juan Carlos Guerrero, quien tenía un vínculo laboral con el matrimonio. Todos arriesgan la pena máxima en términos penales, encuadrados bajo la figura de homicidio calificado por el vínculo y homicidio calificado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria; Hisa en calidad de instigador, Juan Carlos Guerrero como partícipe primario y Kevin y Alexis Guerrero, como coautores.

Las declaraciones de Leonardo Hisa: (https://youtu.be/ZSQVfTFzzLQ)

Las declaraciones de Juan Carlos Guerrero: (https://youtu.be/2PVzNfcZOyw)

“El día anterior almorcé con Norma”

Ofrecida como testigo por la defensa de Leonardo Hisa, declaró en calidad de testigo una amiga de la víctima. “Nos conocíamos de más de 40 años. Nos pusimos un negocio juntas, lo tuvimos por 4 años y luego lo cerramos”, se presentó ante el jurado la testigo. Sobre el vínculo que mantenían en el último tiempo aseguró que “salíamos a comer juntas una vez al mes. El sábado 3, justo un día antes de su muerte, comimos juntas las dos solas. Hablábamos de cuestiones íntimas, pero no sobre los maridos. Jamás me comentó que se sintiera amenazada, ni que hubiese encarado el divorcio. Hablaba bien de su marido; Leonardo siempre ha sido alguien que la trató con respeto. Él nunca haría algo así”, dijo.

Respecto a la última vez que la vio, le dijo que “amaba a Leonardo”. “Ese día comimos y dijo que se iría más temprano porque se iba a encontrar con Leo, que estaba accidentado. Era normal que ellos se juntaran. Incluso después de separados ellos, nos juntábamos los cuatro; ellos dos y yo con mi marido. De hecho, recuerdo que Leonardo le dijo una vez a Norma delante de mí: “si te querés quedar con todo, hacelo. Yo lo único que quiero es vivir en paz”, señaló.

Esta mujer se refirió al vínculo que mantenía Norma con su hermana Roxana (quien fue testigo en la causa). “Ella no le contaba muchas cosas a su hermana Roxana, porque ésta le tenía mucho odio a Leonardo.

Sobre los escritos de Carleti que se dieron a conocer esta semana de debate, la mujer dijo que “a Norma no le gustaba escribir. A veces me pedía ayuda para hacerlo, pero yo le dije que no, porque era algo que ella debía hacer sola, para ella”, refirió.

Sobre el vínculo que Norma tenía con su familia, la mujer definió como “mala” la relación que tenía con parte de su familia, entre ellos, sus hermanos y su padre. “A ellos no les gustaba que las mujeres participaran de la empresa. Tras la muerte de su padre, las mujeres se metieron en la empresa. Ella tenía poder sobre los hombres, se sentía más capaz que todos los que estaban allí. Una vez le pregunté para qué quería tanta plata y ella me dijo que quería tener poder. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Así luchó cuando murió”, señaló ante el jurado.

Las rejas en la casa de Norma Carleti

Un metalúrgico que realizó diferentes tareas para el matrimonio Hisa-Carleti, se presentó a declarar bajo juramento para explicar los trabajos que hiso en la casa que finalmente fue la escena del crimen. “Antes de navidad en 2017, colocamos rejas en ese domicilio. Me llamó Leonardo Hisa para hacer ese trabajo. En esa misma casa coloqué un pasador en una puerta de madera. Creo que era el dormitorio de Norma y para ese trabajo también me llamó Leonardo”, contó.

“Kevin Guerrero me ofreció cometer un robo”

Un joven que dijo ser “compañero de causa” de Kevin Guerrero, uno de los cuatro imputados en esta causa, relató al jurado que conocía de hacía tiempo al menor de los Guerrero y tenía vínculo con él. “Sé que Juan Carlos Guerrero es el papá de Kevin. En ese tiempo tenía comunicación con Kevin Guerrero, pero no recuerdo si el día de los hechos me comuniqué con Kevin Guerrero. Estábamos vinculados juntos en una causa por un robo. A mí Kevin Guerrero me llamó para cometer un robo; yo le dije que no quería participar porque ya tenía causas pendientes”. En este contexto, la fiscalía le exhibió al testigo un audio en el que reconoció su voz y la de Kevin Guerrero diciendo: “puro cheque, el cheque está asegurado, te dije que había mansa plata en la casa; si dios quiere, cuando salga pueda ser que esté el bolso ahí nomás, donde yo lo dejé”, en medio de una conversación en la que también se escuchan términos como “mataviejas” y “matabuelita”.

Un preso dijo que Kevin Guerrero sufrió amenazas

Un interno del penal San Felipe dijo conocer a Kevin Guerrero por haber compartido tiempo en uno de los pabellones. Señaló a los “referentes” del pabellón, como los autores de las amenazas para que Guerrero grabara una confesión inculpando a Leonardo Hisa. “Kevin estaba asustado, le decían que lo iban a matar. Le querían sacar plata a cambio de que él hablara”, dijo y detalló: “no le pregunté si accedió o no. Lo vi recién cuando esos videos y audios aparecieron en las noticias. Después, Kevin se fue del pabellón”, aunque no pudo precisar fechas en las que estuvo compartió pabellón con el imputado.