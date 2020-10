Khachig es refugiado, vive en Tupungato y quiere mejorar el mundo ayudando al medioambiente

El joven llegó hace 7 meses al país y ahora convoca voluntarios para limpiar el departamento.

El 12 de marzo de 2020, Khachig Arakel llegó desde El Líbano a la Argentina huyendo de los conflictos bélicos en Medio Oriente. Desde entonces se hospeda en casa de Gustavo Fernández, un médico tupungatino.

Ante el malestar por las guerras del otro lado del mundo y los problemas ambientales de este, el joven de 23 años, nacido en Siria, se vio motivado por la idea de aportar su granito de arena para hacer un planeta mejor. Fue así como surgió la iniciativa de crear un proyecto espacios públicos y verdes del departamento valletano, y ya ha convocado a más de 30 voluntarios.

“Las guerras en Armenia, Siria, una explosión en el Líbano y los incendios en Córdoba me tenían muy preocupado, me sentía mal y quería hacer algo para sentirme mejor”, contó Khachig diálogo con El Cuco Digital.

“Llegué hace 7 meses y desde hace un tiempo quiero hacer algo para mejor el mundo. Entonces con una amiga buscamos información en Google y leímos que uno de los mayores problemas del planeta es la basura y la contaminación que produce. La basura vuelve a nosotros como comida”.

Fue así que decidieron iniciar un proyecto ambiental y solidario, convocaron a la comunidad a sumarse y la respuesta los sorprendió.

“Hicimos posteos en Facebook e Instagram. No creíamos que nos iba a ir muy bien y hoy ya hay 33 personas voluntarias”, relató.

Los trabajos se iniciaron hoy y planean recorrer diferentes zonas del departamento, también con el objetivo de generar concientización entre los vecinos.

“Hoy juntamos alrededor de 10 bolsas. Por ahora no estamos separando todo, pero sí las colillas de los cigarrillos y también las tapas, estas para donarlas a hospitales”, detalló y agregó: “También vamos a separar el vidrio para después poder venderlo”.

Sobre su vida en Medio Oriente, el joven comentó: “Vine solo. Estaba cansado de las guerras, de no poder estudiar y trabajar en paz. No tenía muchas opciones pero una era Argentina y me decidí por esa”.

“Donde yo vivía hay una iglesia latina. Un amigo me dijo que él tenía un vecino que fue allí y lo ayudaron para poder viajar al extranjero”.

Khachig tiene familia en Siria, El Líbano y Armenia y además hermanos refugiados en Alemania e Italia.

“El Líbano me encanta. De Siria extraño mucho a mis amigos”.

Respecto a su estadía en el país, el joven destacó: “Me gusta mucho la gente porque es amable y te ayuda mucho si tenés problemas con el idioma. También me gustan las montañas, los paisajes”.

“Quiero que esto sirva para que seamos ejemplo para otras generaciones porque no es común que los padres le hablen a sus hijos acerca de cómo cuidar el medioambiente. Este es nuestro mundo, el único que tenemos”, completó.

80 millones de refugiados

Según información de la Fundación Acnur, la Agencia de la ONU para los refugiados, hay más de 79 millones de personas que se vieron obligadas a escapar de sus hogares. El 40% son niños.

La inmigración de sirios, junto con otras colectividades árabes, como la libanesa, han sido de gran importancia dentro de las corrientes inmigratorias que ha habido en la Argentina, especialmente aquellas provenientes del Medio Oriente, lo que se refleja en el hecho de que sea el segundo país sudamericano con el mayor número de sirios, después de Brasil. La emigración siria a Argentina alcanzó su punto máximo en el siglo XX, aunque en los últimos años debido en gran parte a la Guerra Civil Siria la radicación de sirios ha aumentado. El censo nacional de 2010 contabilizó 1.337 personas nacidas en Siria residentes en el país.

En 2013, Argentina recibió alrededor de 300 familias sirias.​ En octubre de 2014, el gobierno argentino lanzó el «Programa Siria», que benefició a poco más de 100 personas, para facilitar la llegada de ciudadanos afectados por la guerra que desearan asentarse en el país, siendo el segundo país de América del Sur en adoptar medidas de esta índole después de Uruguay.​ Dicho programa ofrecía a sus beneficiarios una visa de ingreso que permitía una residencia temporaria y la posibilidad de tramitar la residencia permanente. El programa fue creado por la disposición 3915/2015 del Boletín Oficial de la República Argentina y originalmente se extendió hasta el 21 de octubre de 2015. La iniciativa no solamente estaba destinada a personas de nacionalidad siria, sino también a palestinos refugiados en el país.

En septiembre de 2015, el gobierno argentino lanzó el «Programa Especial de Visado Humanitario para Extranjeros Afectados por el Conflicto de la República Árabe Siria», sucesor del «Programa Siria», que permitía a los beneficiarios vivir por un plazo de tres años en territorio argentino y solicitar la nacionalización. Para poder acceder al programa, un ciudadano argentino debía solicitar el visado para sus familiares, pero admitiéndose solamente hasta el cuarto grado de parentesco. Luego, los familiares, además de la visa, deben tener sus pasaportes y los pasajes hacia la Argentina, antes de ser entrevistados por el Cónsul argentino en Damasco, quien verifica los motivos y las identidades de las personas, aprobando o rechazando el viaje.