La ANMAT prohibió el uso y comercialización de cuatro marcas de productos para el pelo

Las autoridades no pudieron constatar el origen de los productos capilares y debieron sacarlos de circulación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este viernes el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de cuatro marcas de productos para el pelo. Las autoridades no pudieron constatar el origen de los artículos y los consideraron inseguros para los consumidores.

La investigación fue iniciada por el Departamento de Domisanitarios, desde donde se constató que en Mercado Libre se comercializaban productos cosméticos no inscriptos ante la ANMAT. No contar con los datos de fabricación representa “un riesgo para la salud de la población“, debido a que no se puede garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los cosméticos, indicaron las autoridades.

De esta manera, todos los productos de la marca Extrem -que incluyen las variedades de acondicionador, shampoo, shock de keratina, alisado brasilero, y alisador progresivo- deben salir del mercado “por hallarse presuntamente en infracción a los artículo 1º y 3º de la Resolución ex MS y AS N° 155/98”, aseguraron desde la ANMAT mediante la Disposición 6126/2022.

En tanto, con la Disposición 6155/2022 el organismo de control prohibió la comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los productos de las marcas Gaby Lopez, Ox y La Botánica Oculta, hasta que cuenten con las incrcipciones correspondientes.

Al igual que con los productos Extrem, esta investigación fue iniciada por el Departamento de Domisanitarios, desde donde se detectaron publicaciones en Instagram de los productos mencionados como irregulares.

En los considerando de la norma, que llevó la firma del director de la ANMAT, Manuel Limeres, se detalló que al desconocer las condiciones de manufactura no se puede precisar si los productos fueron elaborados con ingredientes permitidos y bajo las concentraciones establecidas por la normativa vigente.

Fuente: Página 12