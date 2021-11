La Fiscalía pidió un veredicto de culpabilidad para Gil Pereg

Durante los alegatos de cierre, los fiscales Fernando Guzzo y Claudia Ríos sostuvieron nuevamente que el acusado “no es inimputable” y estaba en “plena consciencia de la criminalidad de sus actos”.

El juicio por jurados contra Nicolás Gil Pereg por el doble crimen de su madre y de su tía, atraviesa su recta final y la mañana de este miércoles comenzaron los alegatos finales.

En el inicio de la jornada, el primer turno fue para el fiscal Fernando Guzzo, quien pidió a los doce ciudadanos que integran el tribunal, que dicten un veredicto de culpabilidad contra Nicolás Gil Pereg.

El representante del Ministerio Público consideró que el israelí cometió un “asesinato despiadado” con “plena consciencia de la criminalidad de sus actos”.

“Nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece una patología” pero “no es inimputable”, manifestó el jefe de fiscales de Homicidios.

Al finalizar sus argumentos, Guzzo sostuvo con ironía: “Ayer ocurrió un milagro. Durante una hora que declaró Gil Pereg, se ha curado. Hemos logrado que no maúlle, no defeque y que no orine”, en referencia a la declaración que realizó el martes el acusado.

En esa oportunidad, el imputado sostuvo su madre le “habla en la cabeza”, que cree que “está viva” y que “la Fiscalía y la Policía ocultaron los cuerpos” en su terreno para inculparlo.

Al pedido de Guzzo se sumaron la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lideró la instrucción, y la querellante Claudia Vélez, en representación de los familiares de las víctimas.

El hecho

Los cuerpos mutilados y tapados con piedras y tierra de Phyria Saroussy (63) y Lily Pereg (54) fueron hallados el 26 de enero de 2019 en los fondos de la vivienda del acusado, situada en la calle Roca al 6000, de Guaymallén.

La madre de Pereg fue ultimada mediante ahorcamiento con un lazo, mientras que su tía había recibido tres disparos de arma de fuego que le quitaron la vida.

Ambas fueron denunciadas como desaparecidas por Pereg, quien durante los 14 días previos a los hallazgos participó de la búsqueda.

Fuente: El Sol