La garrafa de gas aumentó más del 200% y por ahora solo hay garrafa social en un departamento de Valle de Uco

La de 15 kilos está en 16 mil y el cilindro de 45 kilos en 35 mil. El Cuco Digital se comunicó con un comerciante sancarlino y autoridades del Gobierno para consultar sobre los operativos y los nuevos valores.

El último aumento de los combustibles, motivo que prácticamente todos los productos tengan un incremento en sus costos.

En el caso del gas envasado, hoy en Valle de Uco, una garrafa de 10 kilos cuesta $8082 (en la planta de YPF) y desde los 12 mil pesos en adelante en corralones y negocios de los barrios. La garrafa de 15 kilos está e $12120 (en la planta) y a partir de los 16 mil en el resto de los puntos de venta.

“Hoy estamos viviendo un momento muy complicado, siempre tuvimos un aumento, pero eran aumentos del 5% o como mucho el 10%, pero este último fue del 140% y eso nos ha matado prácticamente las ventas”, comentó Jorge Jofre a El Cuco Digital, quien se dedica al rubro desde hace 25 años.

“Este ha sido un palo muy grande, las ventas han caído, pero el gas es una necesidad, y no queda otra que hacer el gasto, muchas familias usan la garrafa para cocinar y poder comer, no les queda otra posibilidad”.

“El gas es una necesidad para poder comer, si te sientas en la mesa y no hay pan, la comida la comes igual, pero si no tienes gas no puedes cocinar, la garrafa la compran por necesidad”, aseguró Jorge.

Seguidamente expresó: “Lo increíble de todo esto, es que con este aumento, hoy conviene más comprar el cilindro de 45 kilos que te dura cuatro meses más o menos y no una garrafa de 10, que si la usas para cocinar todos los días te dura una semana y si además la usas para la calefacción te dura mucho menos”.

Por último, Jorge dijo “esto recién está empezando, si de acá hasta que lleguen los primeros fríos, vuelven haber aumentos, el precio pude ser aún mayor y la situación se puede poner más difícil”.

Cabe destacar que el programa de la garrafa social sigue vigente en toda la provincia de Mendoza, El Cuco Digital se comunicó con autoridades del gobierno la cual informó que a partir del mes que viene habrá nuevo cronograma y nuevos valores. En cuanto más novedades, se comunicará oficialmente a través de la pagina oficial.

Para más información ingresá al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/programa-hogar/precios-maximos-de-referencia .

En tanto, en San Carlos el operativo de la Garrafa Social está a un valor de 5000 pesos, desde el municipio confirmaron que se encargan de pagar la mitad del valor oficial, para que las personas puedan acceder al beneficio.