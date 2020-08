La Garrafa en tu Barrio vuelve al Valle de Uco

El operativo del Gobierno garantiza el derecho de acceso a quienes no tienen gas de red.

La Subsecretaría de Desarrollo Social continúa a partir el lunes próximo con los operativos de venta de garrafas a precio accesible durante la época invernal. Desde el lunes 31 de agosto al viernes 4 de setiembre, visitará los departamentos de San Carlos, San Martín, Rivadavia,Tunuyán, San Rafael, Guaymallén, Maipú, Tupungato, Santa Rosa, Lujány Godoy Cruz.

A través del programa La Garrafa en tu Barrio se subsidia el precio de la garrafa de 10 kg, por lo que el vecino puede acceder a ella $200.

Los interesados en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase y llevar fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Además, por estar en una situación de pandemia, los beneficiarios deben cumplir protocolo y las siguientes medidas de prevención:

– Reducir el contacto entre personas.

– Estar con cubreboca, evitar llevarse las manos a la cara, mantener la distancia entre personas (1,5 metros, como mínimo), estornudar o toser en pliegue del codo.

– Solo deberá concurrir un beneficiario por recarga de garrafas y sin la compañía de niños.

Para beneficiarios mayores a 65 años, embarazadas, quienes están dentro de los grupos de riesgo, quienes tengan afecciones crónicas (enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas entre otras), se especifica que no deben estar presentes. Se solicita, en la medida de lo posible, se delegue la realización del retiro de recarga de garrafas a personas de confianza o del entorno familiar que no integren grupos de riesgo.

Si estas condiciones de EMERGENCIA SANITARIA, por cualquier motivo, no se cumplen, el servicio no se realizará.

El cronograma

Lunes 31

SAN CARLOS

– Tres Esquinas. Calle Puerta y Carril Nacional. A las 10:00

– Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 10:30

– Tres Esquinas. Calle Libertad y Las Rosas. A las 11:00

SAN MARTÍN

– Alto Verde. Barrio Santa Cecilia.Plaza. A las 09:00

– Ingeniero Giagnoni. Barrio Villa Argentina. A las 10:30

– Alto Verde. Barrio Fátima. A las 12:30

RIVADAVIA

– Los Árboles. S.U.M. Barrio Madreselva. A las 09:30

– Ciudad S.U.M. Barrio Caparroz. Calle Bolivia s/n. A las 11:30

Martes 01

TUNUYÁN

– La Pintada. Escuela América. A las 10:00

– Ciudad Escuela ENET. A las 12:00

SAN RAFAEL

– Real del Padre. Paraje La Olla.Escuela José Marmól. Guillén s/n. A las 09:00

– Real del Padre. Escuela Juan de Dios Correas. Córdoba s/n. A las 11:00

GUAYMALLÉN

– Colonia Molina. Plaza Barrio Santa Rita. Calle Milagros s/n. A las 09:30

– Colonia Molina. Barrio Loyácono.Calle Pública y Tabanera. A las 10:15

– Los Corralitos. Tabanera y Grenón. A las 10:45

– Los Corralitos. Barrio San Vicente II.Ferrari y Esparragueras. A las 11.30

– Los Corralitos. Cancha de Barrio kraft.Calle 9 de Julio . Manzana B Casa 28. A las 12:30

– Colonia Segovia Escuela Leopoldo Lugones.Buenos Vecinos y Buena Nueva. A las 13:15

– La Primavera. Club La Primavera.Bauza y Rufino Ortega. A las 14:30

MAIPÚ

– Rodeo del Medio. Barrios 23 de Agosto y 25 de Mayo.La Variante. A las 09:30

– El Pedregal. Barrio 25 de Julio.Calle 4 y Cancha de fútbol. A las 11:30

– El Pedregal. Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre, Estación Pedregal. Cancha de Futbol. Barrio Pedro Varela.Sobre Calle Necochea. A las 13:00

Miércoles 02

TUPUNGATO

– Ciudad. Oficina de Desarrollo Social.Detrás de Casa de la Cultura.Calles 25 de Mayo y Mosconi. A las 10:30

SAN MARTÍN

– Palmira Barrio Rio Mendoza.Plaza. A las 09:00

– Palmira C.I.C. A las 10:30

– Palmira Barrio Ramonoff. Plaza. A las 12:30

MAIPÚ

– Rodeo del Medio. Escuela “Alvarez”. Calle Videla Aranda y Santa Fé.Chachingo. A las 09:30

– Gutiérrez. Barrio Corazón de Jesús. Calle Rio Diamante y Correa. El Bloque.Frente Escuela. A las 11:30

SAN RAFAEL

– Las Paredes. Capitán Montoya. Plaza Capitán Montoya. Federico Navazo s/n. A las 09:00

– Villa 25 de Mayo. Escuela 25 de Mayo.Rivadavia y Chacabuco. A las 11:30

Jueves 03

TUNUYÁN

– Ciudad. Ruta 40 km 75 (ex Tira Lobato). A las 10:00

– Puente del Río. Callejón Santillán. A las 12:00

SANTA ROSA

– Ciudad. Barrio Parrales Mendocinos. A las 09:30

– La Dormida. Frente a Plaza San Martín. A las 10:30

– Gobernador Civit. Frente a la Escuela. A las 11:00

– Las Catitas. Barrio La Piedad. A las 12:00

GUAYMALLÉN

– Puente de Hierro. Subdelegación.Severo del Castillo casi Los Pinos. A las 09:30

– Puente de Hierro. Iglesia Palabra de Vida.Calle 7 s/n. A las 10:45

– Puente de Hierro. Plaza Barrio Malvinas Argentinas.Pablo Neruda y Grenón. A las 11:30

– Puente de Hierro. Unión Vecinal Barrio Libertador.Las Golondrinas y Severo del Castillo. A las 12:15

– Los Corralitos. S.U.M. Barrio Los Olivos Norte. Calle 12 de Octubre s/n. A las 13:15

– Los Corralitos. Calle 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 14:15

– Los Corralitos. Delegación.Severo del Castillo 4810. A las 15:00

LUJÁN

– Carrizal Barrio Alumine. Carrizal de Abajo. A las 10:00

– Carrizal Delegación Municipal.Ruta Provincial 16. Carrizal de Abajo. A las 12:00

SAN RAFAEL

– El Nihuil. Escuela Augusto Rossel.Avenida General Manuel Sabio y Carmen del Nihuil. A las 10:00

Viernes 04

LUJÁN

– Ugarteche. Barrio Portal de Ugarteche. Unión Vecinal. Manzana C Casa 22. A las 09:30

– Ugarteche. Barrio Palermo.Entrada a Barrio. A las 11:00

– Ugarteche. Barrio San Expedito. Lote 22. A las 12:00

GODOY CRUZ

– Gobernador Benegas. Barrio Urundel. Cancha de Futbol. A las 09:30

– Presidente Sarmiento. Barrio Piedras Blancas. A las 11:30

RIVADAVIA

– Andrade. Unión Vecinal. A las 09:30

– Medrano. Delegación Municipal. A las 11:30

SAN MARTÍN

– Ciudad Barrio Venier. Entrada a Barrio. A las 09:00

– Ciudad Barrio del Carmen.Plaza. A las 10:30

– Ciudad Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12:30

TUPUNGATO

– Cordón del Plata. Galpón Municipal. A las 10:30