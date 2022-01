La historia de Nicolás Alfaro, el locutor ciego que fundó su propia radio, recorre el país y el mundo

Por Libby Rose

Es dueño de Radio Eclipse. Su esposa y dos de sus tres hijos también son ciegos. El mes pasado la emisora cumplió su cuarto aniversario y la historia llegó a medios nacionales y hasta internacionales.

Nicolás Alfaro nació en San Carlos, tiene 28 años, es ciego de nacimiento y desde hace 4 años es dueño de una radio en Tupungato. Su pasión comenzó de pequeño cuando jugaba a imitar a Diego Medina, un gran amigo y querido colega, que con el tiempo se convertiría en su primer jefe.

Su primer trabajo fue allá por el 2008 en FM Eclipse. El programa se llamó “Trasnoche Juvenil” y participaron unos 20 jóvenes, bajo la dirección de Claudio Pareyra. La experiencia fue tan satisfactoria que decidió seguir su carrera como locutor. Cuando cerró esa radio, empezó a trabajar en radio Fantástica, luego pasó por radio Maraba 104.7 y también por la 95.5 Comunitaria.

El 5 diciembre del 2017 abrió su propia emisora y la llamó FM Eclipse en honor a Diego Medina. En el 2018 Nicolás fue reconocido por la Municipalidad de Tupungato por su esfuerzo y trayectoria.

Dos préstamos hicieron falta para comprar los equipos para poder salir al aire. Hoy, ya suman más de 4 años de trabajo ininterrumpido en la magia de la radio a través de la que llega a los oídos y al corazón de sus oyentes.

Actualmente lo acompañar la reconocida cantautora Bárbara González con su programa Encuentro Cuyano, y Miguel Valdez con Domingo Retro.

Bárbara González conduce Encuentro Cuyano

“Manejo la radio al 100%, todo depende de mí. Bárbara y Miguel trabajan desde su casa a través de enlace y yo tengo todo programado para que automáticamente se conecte con el enlace de ellos sin que yo esté en la radio”, explicó Nicolás.

Miguel Valdez conduce Domingo Retro

Nicolás está casado con Yésica, quien también es ciega y con quien tiene tres hijos: Wendy, Gabriel-ambos ciegos-y Kevin, que nació sin ninguna dificultad.

El mes pasado, en un nuevo aniversario de su radio, el locutor fue entrevistado por Diario Los Andes y su historia se viralizó rápidamente en medios nacionales y hasta de otros países. Infobae y El Once son algunos medios que replicaron su historia y esta semana Canal 9 de Buenos Aires lo entrevistó en vivo.

Su esposa Yésica y dos de sus tres hijos son ciegos

“Me han llamado hasta radios de México, un montón de lugares; también la gente de Infobae y así se hizo una cadena. A través de Infobae llegó a Canal 9 de Buenos Aires» comentó en diálogo con El Cuco Digital, aunque reconoció: «por un lado estoy contento y por otro un poco triste, porque me hubiera encantado darle primero las entrevistas a los medios grandes televisivos de la provincia. Por ahí tienen que ver a los medios de Buenos Aires para entrevistar ellos”.

El comunicación con Canal 9, Nicolás habló acerca del mensaje que busca dar a través de la radio. “Yo quiero llegar a más gente como yo, no tan solo con mi discapacidad, sino con cualquier otra, o a gente que no tenga discapacidad y quiera tomar malas decisiones en su vida y por ahí quitársela en vez de afrontar los obstáculos. Entonces espero que esto sea una medicina para las personas que están del otro lado y que piensen: ‘Si este muchacho pudo ¿por qué yo no? (…) Le doy tanta gracias a Dios porque a pesar de que tenga esta dificultad de no poder ver, no es fácil llevar una radio adelante sobre todo en la parte económica pero creo que de apoco las cosas se van a ir dando”.

Tal como había relatado hace poco más de 2 años cuando fue entrevistado por El Cuco Digital, el comunicador explicó cómo logró fundar su emisora. “No fue nada fácil, con mi esposa Yesica teníamos la posibilidad de pedir un crédito en aquel entonces loa adquirimos, pensamos: ‘¿qué hacemos con esta plata?’. Eran 30 mil pesos, era plata hace 4 años. Y le dije ‘el sueño mío es ponerme una radio’ Empezamos a consultar a varios técnicos y el presupuesto era el doble”. Fue así que se comunicó con su abuelo que inmediatamente respondió de forma positiva y sacó otro crédito, de unos 60 mil pesos.

En el cierre de la entrevista a Canal 9, Nicolás hizo un pedido especial al presidente para poder legalizar su radio. “Me gustaría mucho poder contactarme con el presidente porque le he enviado dos cartas para solicitar una ayuda para poder legalizar la radio. Sabemos por ahí que una radio no legal son un poco limitada en la parte comercial. No solicito una ayuda gratis, pero darle la posibilidad de pagarla ayuda que me den”.

Radio Eclipse puede escucharse a través de la FM 92.5 en Tupungato o por internet a través de http://www.radioeclipsetupungato.com.ar/.