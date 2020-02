La historia de vida de Vanesa Campos, creadora de la ONG Ángel de Mis Sueños, llegó a Telefe Noticias y Canal 13

“Gracias por recordar a mi hijo Togno y poder contar su historia y la injusticia que hubo con su muerte” expresó en las redes sociales la creadora de la Asociación ubicada en Vista Flores, Tunuyán.

Vanesa Campos es la creadora y presidenta de la ONG Ángel de Mis Sueños, ubicada en el distrito de Vista Flores del departamento de Tunuyán.

Esta ONG nació hace tres años aproximadamente, luego de que Vanesa atravesará una profunda y larga depresión por la pérdida de su pequeño hijo Miguel Ángel Campos, de un año de edad, fallecido el 21 de mayo de 2005 producto de un accidente de tránsito.

A 15 años del triste episodio el caso aún sigue impune; la justicia nunca le dio respuestas a esta madre. Sin embargo, Vanesa logró salir adelante y ahora es ella quien se encarga de ayudar y llevar consuelo a los más necesitados.

Vanesa Campos, presidenta de la ONG Ángel de Mis Sueños

En comunicación con El Cuco Digital Vanesa contó que su sueño es que algún día se haga justicia: “Una sola vez me llamaron a declarar” indicó.

Luego, la creadora de la ONG dijo que también desea “que la Fundación siga creciendo y tenga difusión para poder continuar ayudando a niños, abuelos y todo el que necesite una mano”. Afortunadamente, este anhelo cada día se cumple más sobretodo luego de haber recibido el llamado de dos importantes medios televisivos nacionales para que cuente su historia y la de Ángel de Mis Sueños.

“Estoy muy contenta; ayer me llamaron de Telefe Noticias y también del Canal 13; ambos productores me entrevistaron, me pidieron que les cuente sobre la Fundación, el trabajo que realizamos y porqué se llama así” manifestó Vanesa.

Seguidamente la referente social añadió que ambos escucharon sus historias y quedaron en comunicarse nuevamente para pactar una nota y así poder dar a conocer a través de los medios “el trabajo de la Fundación” y también “mi historia de vida”.

Por último, de la alegría que sintió decidió realizar la mañana de este miércoles el siguiente posteo en las redes sociales: “Gracias por recordar a mi hijo Togno y poder contar su historia y la injusticia que hubo con su muerte”.

Venesa seguirá pendiente de un nuevo llamado para poder concretar las notas y así viralizar por Telefe y Canal 13 de Buenos Aires, la trágica historia detrás del nombre de una fundación que ayuda a la comunidad.