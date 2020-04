La Legislatura aprobó la ley de la Emergencia y autorizó al Gobierno a tomar deuda por casi $ 20 mil millones

La única alternativa son préstamos del BID o el Banco Mundial.

En sesión especial, el Gobierno provincial consiguió ayer la ratificación final en la Legislatura de los decretos que declaran la Emergencia sanitaria, social, económica, administrativa y financiera, con los cuales podrá acceder a créditos por $ 19.244 para paliar los efectos de la pandemia por el coronavirus. No obstante, sin acceso a un mercado que está restringido al máximo, la Provincia apostará a recibir fondos de organismos multilaterales.

Si bien la ley de Administración Financiera, en su artículo 32, marca que se puede usar el crédito público para atender algún tipo de caso extraordinario, como lo es esta pandemia, desde el Ejecutivo prefirieron enviar a la Legislatura los decretos para tener apoyo político, que fue conseguido ampliamente.

En el caso del endeudamiento, desde el Gobierno reconocieron que actualmente “es imposible” conseguir algún tipo de préstamo en el mercado, no solamente por el riesgo país en más de 4.000 puntos (que significa un interés de un 40%), sino porque aun así, no hay quien a nivel mundial quiera prestar dinero en estas condiciones de incertidumbre global por la pandemia.

La apuesta, o la esperanza del Gobierno provincial, se traslada entonces a los organismos multilaterales, con quienes ya la Nación ha negociado recursos para atacar la pandemia. En caso que se decida distribuir dinero a las provincias en concepto de préstamos, Mendoza ya tiene la autorización legislativa para poder recibir esos fondos.

En diálogo con el medio provincial Los Andes, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, comentó que Mendoza “está lista para recibir fondos a través de asistencias de bancas multilaterales que se dan en negociaciones con la Nación, y de ahí puede llegar algún porcentaje a las provincias”.

De hecho, según se confirmó en una reunión por videoconferencia con la secretaria de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, la Nación asignará U$S 1 millón a cada provincia para la compra de insumos médicos, aunque no se especificó cómo se realizará el reintegro (si será a través de un préstamo o como aporte no reembolsable) ni tampoco cuándo se realizará dicho desembolso.

“Lo importante es que tenemos todas las herramientas. De los U$S 45 millones que recibirá la Nación, uno será para cada provincia y el resto lo manejará el Gobierno nacional. Si eso es aporte no reembolsable no hace falta tener este decreto, pero si es un crédito, el trabajo ya está hecho”, aclaró Nieri.

Preocupación

El ministro destacó que el principal problema que tiene hoy la provincia es la recaudación, que ha caído alrededor de 70% desde que empezó la cuarentena.

“La tendencia es que esto será peor que cualquier escenario proyectado y trabajado con la Nación. La recaudación local está cayendo más que la nacional y además se suma un pésimo escenario para regalías. La caída de recursos será muy grande”, se sinceró Nieri.

Sin embargo, sostuvo que en la Provincia se está trabajando para que el golpe no sea tan duro, aunque adelantó que los gastos corrientes serán “más altos que la recaudación”, por lo que apelarán a la Nación para que se mantenga una coparticipación más alta o más acceso a los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).

El voto en contra del ala sindical peronista

El miércoles en Diputados y ayer en el Senado, el oficialismo consiguió un amplio apoyo de la oposición. El rechazo del Frente de Izquierda no llamó la atención pero sí el de tres legisladores del peronismo.

Al repasar sus nombres, se descubre que todos están ligados al ala sindical del Frente de Todos. Son la senadora Natalia Vicencio, que proviene de la CTA; y los diputados Marcelo Aparicio (Sindicato de Televisión) y Carlos Sosa, de la Unión Ferroviaria de Mendoza.

Desde sus entornos explicaron que no estuvieron de acuerdo con el artículo 7 del decreto 401, que limita el bono que cobraban los empleados del Casino por mayor productividad.

