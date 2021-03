La marihuana y su consumo: especialista nos cuenta cómo afecta la salud, los riesgos y consecuencias

Por Estefanía Tello

Este miércoles, El Cuco Digital dialogó con Carlos Boeck, psicólogo social y coordinador del Grupo Institucional de Alcoholismo en el Hospital Tagarelli sobre la marihuana y su consumo. El profesional nos cuenta en esta entrevista cómo afecta la salud, los riesgos y las consecuencias.

-Primeramente Carlos, nos podes contar por qué la marihuana afecta la salud

Sí, el consumo de marihuana suele presentarse como algo inofensivo en los jóvenes hasta incluso en los adultos, pero lo cierto es que una droga adictiva con riesgos y consecuencias. Afecta la salud y el bienestar de los que están consumiendo ya que tienen dificultad para concentrarse, recordar cosas, resolver problemas. Además, los estudiantes muchas veces terminan abandonando la escuela porque va afectando las calificaciones y perdiendo el interés. Y en cuanto a los adultos por ejemplo, el tema de conducir autos y la actividad física altera el buen juicio y la destreza motriz que es la que nos hace que vayamos más rápido, y quienes conducen se exponen a otros riesgos ya que son más propensos a resultar heridos o perder la vida.

-¿Cuáles son algunas de las consecuencias que genera el consumo?

Bueno, lo que sucede con los adolescentes por ejemplo es que que el cuerpo y el cerebro de está creciendo y madurando y si fuman marihuana no es saludable para el pulmón ni el cerebro, puede causar problemas mentales como depresión, ansiedad, y hasta la esquizofrenia. Para los adultos, existen las mismas consecuencias. Es muy importante tener en cuenta estos factores. La marihuana es adictiva como el alcohol, el tabaco y otras sustancias. La mayoría creen que pueden controlar el hábito pero no pueden dejarlo cuando ellos quieren, no son capaces.

Quienes consumen desde adolecentes cuando son adultos suelen tener problemas con los vínculos, amigos y familiares, bajo rendimiento en el trabajo, y otras consecuencias que afecta a quienes rodean. Suelen pasar menos tiempo con la familia, quieren estar solos o afuera de casa. Se vuelven temperamentales, irritables, comienzan a faltar en sus compromisos, pierden interés en el pasatiempo, hablan mucho, se ríen, presentan los ojos rojos y vidriosos, evaden el orden, sienten mucha euforia y se vuelven apáticos, pierden el interés de quienes tienen al lado.

-¿Cómo pueden salir de esa situación de adicción?

Es importante reconocer las señales de la adicción para pedir ayuda. Además, un padre, amigo, o los establecimientos educativos cuando ven que hay cambios de actitudes en el mecanismo de comunicación, comportamientos extraños y formas de proceder que no son normales, hay que asumir responsabilidades para ayudar. En el caso de los padres tienen que establecer normas en casa e inculcar valores. Se tiene que debatir en las familias sobre las adicciones, no hay que esquivarle al problema, hay que hablar de los riesgos, las consecuencias. Muchos jóvenes desconocen los peligros que hay detrás. También me parece importante prepararlos para resistir la presión de grupo y algo muy importante, acudir a la ayuda de los profesionales

Consultas

Para mayor información y asesoramiento, se pueden realizar consultas al siguiente número: 261-2506835 o solicitar con confianza sugerencias al correo electrónico: [email protected]