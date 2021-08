La parada infaltable: en su visita a Mendoza, Carlos Tevez pasó por el Valle de Uco

El futbolista vacacionó la provincia junto a su familia, previo a viajar a Bariloche.

Carlos Tevez pasó por Mendoza donde se relajó algunos días con su familia y dentro de la tierra del sol y del buen vino visitó al Valle de Uco, donde se deleitó en algunas bodegas.

El futbolista, que aún no tiene futuro definido en su carrera, vacacionó en la provincia previo a viajar a Bariloche en su auto particular. Se alojó en el Arena Maipú, cuyo uno de los propietarios es Daniel Angelici, ex presidente de Boca y amigo personal del jugador del pueblo.

Durante su estadía en la provincia, la familiar paseó en globo en Junín, el crack también hizo rafting en Potrerillos. En Valle de Uco visitó lujosas bodegas y alojamientos en Tunuyán y San Carlos.