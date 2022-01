La RTO ya es obligatoria, pero por ahora la Policía no multará a quienes no la tengan

Fuera de la provincia o en controles de Gendarmería o Policía Federal si puede haber sanciones.

Ya entró en vigencia la Revisión Técnica Obligatoria para autos de más de 3 años de antigüedad y motos de más de 2 años. Incluso, las multas ya están tipificadas y fijadas en 3.000 pesos para aquellos autos que deban tenerla y no cuenten con este trámite obligatorio.

Sin embargo, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza, al menos durante las primeras semanas no se sancionará con multas a quienes no cuenten con este control. En ese sentido, y al menos al principio se trabajará en la concientización y en reforzar en los conductores la importancia y necesidad de contar con este requisito. “Desde el Gobierno de Mendoza, y atento a las dificultades que se evidencian en el otorgamiento de los turnos -y además por una cuestión de sentido común, ya que tenemos un parque automotor de entre 1,5 y 2 millones de vehículos– vemos que es necesario empezar con una etapa de concientización y no punitiva antes de aplicar las multas”, destacó el director de Policía de Mendoza, Roberto Munives a Los Andes.

El funcionario resaltó que esta decisión apunta a que los conductores tengan el mayor tiempo posible para someter a sus vehículos a este trámite, algo que se ha dilatado demasiado en las últimas semanas; principalmente porque la mayoría de los conductores aguardó hasta diciembre para intentar sacar turno y pasar la RTO. Esto llevó, entre otras cosas, a que la página de turnos colapse por momentos y a que los 19 talleres habilitados en Mendoza para los controles se encuentren saturados, con personas que llegan incluso en horas de la madrugada para poder ser atendidos (con o sin turno).

“La decisión de comenzar con una etapa de concientización antes de aplicar las multas se da en consonancia con distintas disposiciones, como es por ejemplo la decisión de que a un conductor que tenga la constancia del turno confirmado hasta el 30 de abril tampoco se lo multe”, agregó Munives y repasó otras medidas en consonancia, como por ejemplo eximir de la multa a los conductores de 7 departamentos que no tienen talleres.

Sin embargo, Munives indicó que no hay un plazo para que la Policía de Mendoza abandone los mensajes de concientización al momento de los controles y dé lugar a las multas, al menos por el momento. En ese sentido, recomendó a los conductores que no se relajen con esta medida, ya que se apunta a que la mayor catidad de conductores cuenten con la RTO aprobada cuanto antes.

ACLARACIÓN: SOLO LA POLICÍA DE MENDOZA NO MULTARÁ

Esta reciente disposición oficializada por la Provincia incluye únicamente a los controles que correspondan a la Policía de Mendoza. No obstante, el propio Munives indicó que es algo que no se extiende hacia las fuerzas de otras provincias. Por esto mismo es que, una vez más, se insistió en la recomendación de que aquellas personas que vayan a salir -de vacaciones, por ejemplo- hacia otras provincias en sus vehículos, traten de tener la oblea de la RTO.

Y es que en la mayoría de las provincias argentinas la RTO es exigible. Y se contempla la sanción a aquellos vehículos que no la tengan, independientemente de si hay excepciones específicas en territorio mendocino y para conductores de la provincia. Por esto mismo es que, como ya hizo en varias oportunidades el gobernador Rodolfo Suárez, el jefe de Policías insistió en que los conductores que vayan a salir en sus autos, camionetas o motos por las rutas nacionales o de otras provincias cuenten con la oblea (ni siquiera el turno confirmado sirve como excepción).

“Incluso, esta medida que se ha adoptado y anunciado involucra solamente a la Policía de Mendoza, por lo que nada garantiza que si un vehículo es controlado en rutas mendocinas por Gendarmería, la Policía Federal o las propias policías viales de cada municipio no pueda haber una multa ya y desde el principio”, agregó.

(Fuente: Diario Los Andes)