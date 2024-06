La selección argentina enfrentará a su par chilena por la segunda fecha de la Copa América

Luego de su arranque victorioso frente a Canadá, el conjunto dirigido por Scaloni y liderado por Lionel Messi, buscará sumar nuevamente tres puntos enfrentando al combinado chileno que viene de protagonizar un empate frente al otro miembro del grupo Perú. A continuación todo lo que tenés que saber del partido.

La Selección Argentina enfrentará a Chile este martes desde las 22 en el MetLife Stadium, por la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024. Con una victoria, el equipo de Lionel Scaloni se asegurará la clasificación a los cuartos de final después de haber superado a Canadá por 2-0 en el debut. A continuación, formaciones, cómo llega cada uno y lo que debés saber.

Para el encuentro frente a la Roja que dirige el argentino Ricardo Gareca, que será un partido que en la previa promete contar con rispideces por las finales que le ganó Chile a la Argentina en 2015 y 2016, la principal preocupación pasaba por Lionel Messi, quien había recibido una dura patada frente a Canadá.

Sin embargo, la Pulga no tuvo complicaciones en su tobillo derecho y será de la partida. Una de las modificaciones será el ingreso de Nicolás Tagliafico por Marcos Acuña en el sector izquierdo de la defensa. Para este duelo, el técnico contará con todos los jugadores a disposición y mantiene dos dudas en el once: Enzo Fernández se podría meter en el lugar de Leandro Paredes; mientras que en el entrenamiento de este lunes Scaloni le dio lugar a Di María, que finalmente podría ser de la partida pese a que se especuló con que podría descansar. Todavía no está confirmada su presencia y en el caso de que sea suplente su reemplazante será Nicolás González.

Cabe remarcar que si suma una victoria, la Albiceleste asegurará su pase a la próxima ronda porque Chile igualó con Perú sin goles la fecha pasada. De esta manera, solo uno de los integrantes del grupo podría alcanzar o superar las unidades de Argentina, pero como avanzan dos, los de Scaloni no tendrían problemas.

Por el lado de la Roja, tras el empate en el estreno el entrenador argentino debe resolver cómo reemplazar a Diego Valdés, volante creativo del América de México que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y no podrá estar. Ante Perú el que lo reemplazó fue el extremo Darío Osorio, pero el juvenil no tiene su lugar asegurado y una alternativa es que ingrese Rodrigo Echeverría para fortalecer la mitad.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Chile

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez , Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Ángel Di María; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez, Erick Pulgar; Victor Dávila, Alexis Sánchez, Rodrigo Echeverría o Darío Osorio; Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.

Horario y donde poder verlo

El partido arranca a las 22 horas y se podrá seguir en vivo en todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

Historial entre la Selección Argentina y Chile

A lo largo de la historia, argentinos y chilenos se enfrentaron en 91 ocasiones, de las cuales Argentina se impuso en 59 oportunidades anotando 188 goles. 26 partidos finalizaron empatados y Chile solamente ganó seis veces, sumado a que en los últimos 50 años los trasandinos lograron apenas un triunfo.

Sin embargo, en Copas América la balanza se inclina a favor de La Roja. No por las victorias, porque nunca pudieron vencer a la Argentina por esta competición en los 90 minutos, sino porque ganaron, por penales, las finales de 2015 y 2016. El último duelo entre ambos por esta competición fue en 2021, por la primera jornada del Grupo A, y finalizó 1 a 1.

Fuente: TyC Sports