“La violencia trae más violencia. Prefiero el camino de la justicia y no de la venganza»

Así lo expresó Rodrigo Hinojosa, colaborador de este medio y quien fue víctima de la inseguridad hace algunos días en San Carlos.

El pasado sábado 29 de enero en horas de la madrugada, Rodrigo Hinojosa, un joven de 34 años de edad, sufrió un violento robo cuando caminaba por Eugenio Bustos, San Carlos.

Rodrigo había pasado por un local ubicado sobre calle San Juan Bosco y posteriormente tomó rumbo hacía su casa, ubicada en calle Los Indios, por el Parque Uco. A los pocos metros del inicio de su recorrido, unos sujetos lo sorprendieron por la espalda, le pegaron violentamente y le robaron todas sus pertenencias, entre ellas el teléfono, la billetera y una mochila. Afortunadamente Rodrigo no perdió el conocimiento y en cuanto tuvo la oportunidad, salió corriendo hacía la comisaría ubicada frente a la plaza distrital; allí los uniformados lo trasladaron rápidamente hacía el Hospital Tagarelli ya que presentaba diversas heridas, entre ellas una fractura de cráneo que obligó a que lo deriven al Scaravelli de Tunuyán para una tomografía.

A casi una semana del hecho, el sancarlino, que es profesor de Historia, reconocido militante peronista y también colaborador de El Cuco Digital, contó a través de sus redes sociales la situación que vivió, la cual no se la desea a nadie, «ni mucho menos lo que conlleva en términos emocionales los días siguientes».

Sin embargo, a pesar de la angustia, la impotencia y el deseo de «poder devolverles con la misma moneda lo que me tocó pasar», Rodrigo hizo una gran reflexión, digna de una persona que entiende que la inseguridad constituye un problema socioestructural y que está profundamente relacionada a la influencia socioeconómica.

«…negar lo que uno siente no es bueno, y aunque no quiero preguntarme nada, si elijo darme la posibilidad de poder, una vez pase el estado emocional actual, cambiar de opinión con respecto a devolver con la misma moneda lo sucedido, porque en el fondo sé, que la violencia solo trae mas violencia, y, aunque hoy me cuesta creerlo, si prefiero el camino de la justicia y no de la venganza», aseguró en su posteo, el cual ya ha recogido decenas de reacciones y comentarios deseándole una pronta recuperación.

La publicación