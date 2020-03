¡Ladrones anticuarentena! Aprovecharon la soledad en la calle y robaron en un minimarket de Tunuyán

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, sin embargo, aún no hay detenidos. La propietaria ofrece recompensa a quien aporte información sobre una bicicleta que sustrajeron, entre otras tantas cosas.

La madrugada de este sábado, ladrones aprovecharon la soledad en vía pública -debido al aislamiento preventivo, social y obligatorio- y robaron en un comercio de Tunuyán.

El hecho se produjo cerca de las 5:40 horas en el minimarket ADONAY, ubicado en calle Guisasola 479 de ese departamento. Las cámaras del lugar registraron el momento en el que un maleante rompe los candados de las rejas para ingresar, mientras que un auto llega para hacerle campana.

Finalmente, el sujeto sacó del lugar mercadería, carne, cigarrillos y hasta una bicicleta que la propietaria había dejado; cargó todo en el vehículo que lo esperaba y huyó.

El Cuco Digital tomó comunicación con la dueña del minimarket, Sol Sanchez, quien comentó al respecto: “Cerramos temprano por todo este tema de salud. A las 5:42 recibo una llamada de ADT que estaba sonando la alarma y que estaba prendido el sensor (estaban adentro) pero que ya habían dado la alerta a la policía. Cuando llegó al lugar ya estaba la policía, pero se habían ido. Alrededor de 4 minutos estuvieron robando”.

“Por las cámaras que tiene el negocio pudimos ver como entraba. Era 1 sola persona la que estaba abriendo los candados pero un auto lo estaba esperando”, agregó la mujer.

Pero este no fue el único hecho de inseguridad que vivió Sofia. El pasado 29 de febrero ya había sido víctima de un robo en su vivienda: “Me robaron en mi casa y me sacaron todo” manifestó angustiada. Hasta el momento, no obtiene noticias de los autores de ninguno de los delitos ni tampoco de los elementos sustraídos.

Por tal motivo, ofrece recompensa a quien le brinde datos sobre su bicicleta marca Profile (número de contacto 2622-616714).