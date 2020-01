Lázaro Valles, el joven sancarlino que en 13 días se convertirá en panelista de Canal 9

Será parte del programa “Cada Día Vendimia” del 10 al 14 de febrero.

Lázaro Valles, de apenas 15 años, oriundo de La Consulta, San Carlos, desde pequeño soñó con trabajar en la televisión y esa ilusión está a días de concretarse.

El adolescente, un apasionado de la comunicación, hace siete años que trabaja en radio FM Uco Clasic haciendo un programa y tres realizando locución para eventualidades.

Amigo y admirador de Majo Pérez Comalini, decidió el año pasado ir a conocer los estudios de Canal 9, uno de los medios televisivos más importantes de la provincia, y desde ese momento no dejó de imaginar la posibilidad de estar un día ahí al aire hablándole a la audiencia.

Lázaro junto a Majo y Gonzalito de Canal 9

Afortunadamente, como los sueños se cumplen, el joven sancarlino recibió la semana pasada una gran propuesta: ser panelista de “Cada Día Vendimia”, programa que se emitirá del 10 al 14 de febrero.

“Es un sueño que se ha hecho realidad; lo venía esperando desde hace tiempo, desde el año pasado que conocí el Canal. Tuve una charla con el director y quedamos en que haría algo pero por cosas de la vida no se dieron y bueno, ahora se me dio la oportunidad” expresó emocionado Lázaro a El Cuco Digital.

Seguidamente el joven sancarlino añadió:”La propuesta me la hace Majo porque con ella tengo una linda amistad; siempre nos estamos comunicado y para mí es un sueño, sobre todo estar con ella, que es tan amable y es alguien que ha estado conmigo en buenas y malas. Obvio que también estar en una canal representando a San Carlos, al Valle de Uco”.

“Quiero agradecer a mi mamá que siempre me acompaña, a mis hermanos, a la vida que me da la oportunidad que mis abuelos sigan vivos, a los oyentes que me desean cosas buenas, a El Cuco Digital que siempre está presente cuando los he necesitado, a la producción de Cada Día, a Majo y al Canal que en días hará mi sueño realidad” concluyó entusiasmado.