Le robaron la mochila en Guaymallén y con la ayuda de sus profesoras pudo regresar a Tunuyán

Las docentes juntaron el dinero para que la joven pueda regresar al Valle de Uco luego de vivir un desagradable momento cuando llevó a su hijo al Hospital Notti.

Este lunes por la tarde, Nancy Rodríguez, una joven de Tunuyán, sufrió el robo de su mochila en Guaymallén. La oriunda del Valle de Uco había viajado a llevar a su hijo al Hospital Notti y fue víctima de la inseguridad. Ese día, Nancy tenía que presentarse a rendir, sin embargo, por el problema que tuvo avisó por teléfono a su profesora que no iba a poder asistir y minutos más tarde, sin esperárselo, recibió el cariño de sus docentes del profesorado de Educación Primaria del IES T-004 Normal Superior de Tunuyán.

Aunque vivió un momento desagradable, fue protagonista y testigo de un gran gesto. Su profesoras juntaron dinero para que la joven pudiera volver a su departamento, una docente la pasó a buscar y la acercó hasta la Terminal de Ómnibus y le reprogramaron el examen. Este accionar le generó mucha emoción y alivio a la joven madre.

“Ayer llevé a mi hijo al Notti y a la salida ahí en las cercanías me robaron la mochila dónde estaba mí billetera con la plata para volver a Tunuyán, empecé a buscar por ahí a ver si me habían dejada tirada la documentación, pero no. Como ese día me tenía que presentar a rendir pero se me había hecho tarde me comuniqué con la profesora y ella se puso en contacto con los demás y al ratito me llamó la coordinadora de la carrera avisándome que ya habían hecho una colecta de plata y que una profesora que vive cerca que me iba a pasar a buscar para llevarme a la terminal y ahí me dio el dinero que juntaron todos los docentes”, comentó Nancy a El Cuco Digital.

Por otro lado, la tunuyanina destacó que además de esa buena acción, le reprogramaron el examen .“Entendiendo mi situación”, expresó.

“Estoy más que agradecida y muy emocionada porque algunos no me conocen y no dudaron en poner su granito para ayudarme. Espero que Dios les devuelva el doble”, sentenció Nancy.