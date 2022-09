Lionel Scaloni: seguirá como DT de la selección argentina hasta el Mundial de 2026

Tras el 3-0 sobre Jamaica en Estados Unidos, el entrenador fue ratificado con un tuit por Claudio “Chiqui” Tapia; poco antes había dado señales confusas sobre su futuro en el cuerpo técnico.

“El de hoy es un momento especial y emotivo para todo el cuerpo técnico porque cerramos cuatro años emocionantes. Atravesamos momentos buenos y no tan buenos, pero el balance es positivo. Recordamos la primera vez que vinimos a Estados Unidos, con Guatemala y Colombia. Es emocionante cerrar en el mismo lugar después de cuatro años un proceso que fue positivo y lo disfrutamos. Lo disfrutamos un montón. Gracias a los jugadores y la gente que apoyó hasta hoy. Fueron emocionantes estos cuatro años y estoy agradecido”.

Así, con esas palabras que sonaban a fin de ciclo, abrió Lionel Scaloni la conferencia de prensa posterior al 3-0 de la Argentina sobre Jamaica en Harrison, Estados Unidos. Unos minutos más tarde, el entrenador de la selección, es decir, de AFA, fue ratificado en el cargo por casi cuatro años. Hasta el Mundial de 2026, el de Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni tuvo varios motivos de festejo en la noche del martes: el triunfo con buen rendimiento frente a Jamaica camino a Qatar 2022, la consolidación del seleccionado y el anuncio de su permanencia en el cuerpo técnico hasta Canadá-Estados Unidos-México 2026.

“Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!”, publicó en Twitter Claudio Tapia, el presidente de AFA, en un mensaje que tuvo inmediata repercusión masiva: a la media hora tenía 5000 retuiteos y 30.000 “me gusta”. El directivo y el seleccionador habían estado reunidos durante el día, unas horas antes del último amistoso rumbo a Qatar 2022, y había rumores de que Scaloni tenía algo por anunciar después del partido.

Con aquella introducción pareció despedirse del equipo nacional. Frases como “cerramos cuatro años emocionantes”, “proceso que fue positivo” y “estoy agradecido” sugirieron una despedida impensada. Hasta quizás abrupta, previa al mismísimo Mundial. Pero recién la cuarta pregunta de los periodistas tuvo una respuesta que aclaró el porvenir del seleccionador argentino. No con toda precisión, sin embargo.

“Tengo ganas de seguir. Claro. ¿Quién no tendría ganas de seguir en una selección como la argentina? Con el presidente tengo la mejor relación. Hoy estuvimos reunidos y [continuar] está encaminado. Lógicamente, hay cosas por aceitar, pero las ganas están, la predisposición y un grupo que se brinda de esta manera. Creo básico y fundamental no depender de los resultados. Realmente eso ha cambiado en este último tiempo; si no, hoy no estaría acá. Si fuera por los resultados yo hoy no estaría acá”, advirtió Scaloni, cuyo peor lapso al frente del conjunto nacional nunca fue crítico: la eliminación por la Copa América Brasil 2019, a manos del local en una semifinal (0-2), fue lo más riesgoso para su continuidad. El equipo estaba inestable en juego, y si también lo estaba el DT en su cargo, sucedía más por su nula experiencia previa que por una eliminación que al fin y al cabo era normal: caer en Brasil contra Brasil, sin goleada mediante.

“Las cosas pueden salir mal, pero no estar todo mal por un resultado adverso. En un país en el que el fútbol le gusta tanto a la gente, es importante que ese mensaje se haya captado. Y yo soy un agradecido al presidente y, sobre todo, a la gente que nos ha brindado el apoyo. Que sea lo que tenga que ser en el Mundial, pero vamos a dejar hasta la última gota de sudor”, destacó Scaloni.

En la conferencia, el entrenador argentino dijo entender inglés pero no hablarlo, y advirtió que va al Mundial en posición defensiva, con la guardia alta, en lugar de hacerlo con el pecho inflado.

A otra pregunta, el santafesino de Pujato respondió que no irá a la Copa del Mundo con el “pecho inflado” por haber cumplido en estos cuatro años su objetivo de formar un equipo que hiciera sentirse cómodo a Lionel Messi en la cancha. “A Qatar voy así, mirá”, contestó un poco encorvado, y con los puños a la altura del mentón. “Nunca con el pecho inflado. Primero, porque hay grandísimas selecciones y hoy es muy difícil decir quién va a ganar el Mundial. Muy difícil. Hay al menos diez selecciones que van a competir y nadie se atrevería a decir que puede ganar”, aseveró.

Lionel Messi participó pocos minutos en el amistoso frente a Jamaica, pero hizo estragos y generó efervescencia en la gente y halagos de sus compañeros y de Scaloni.

Y habló específicamente de Messi. “Hemos logrado que se sintiera cómodo él, y también sus compañeros. Es importante que ellos sientan que tienen a uno que juega para su lado. Eso es lo que más rescatamos de estos cuatro años”, sostuvo el ex defensor del seleccionado, Estudiantes de La Plata y La Coruña. Y ahondó en el capitán albiceleste. “Como entrenador llevo cuatro años respondiendo esta pregunta: hay que disfrutarlo. Es como Federer. Se retiró Federer y todo el mundo estuvo emocionado, pensando «ya no está, no va a jugar más». Cuánto querríamos ver a Federer jugar al tenis, porque era una maravilla. Lo mismo pasará con él [Messi]. Disfrutémoslo. Todo el mundo lo disfruta, se sea del país que se sea. Es una maravilla verlo. Yo tengo la posibilidad de entrenarlo, pero si fuera aficionado pagaría una entrada por verlo. Compraría su camiseta, fuera del país que yo fuera. Lo único que queda es disfrutarlo, porque no sé si se repetirá alguna vez”.

También los compañeros de Messi se deshicieron en elogios al rosarino, que en el rato que protagonizó del segundo tiempo ante los jamaiquinos hizo dos lindos goles y enloqueció al público. “No hay palabras para decir lo que es. Jugando cinco, diez minutos hace cosas magníficas”, comentó Julián Álvarez, el autor del otro gol. Nicolás Tagliafico, alguna vez capitán de la selección, siguió esa línea: “Ya lo conocemos: con un par de minutos él hace jugar al equipo de otra manera, crea sus propias situaciones, hace goles… La verdad es que es increíble”.

Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez celebran el tanto de este último, el del 1-0 parcial a Jamaica; Messi haría los dos restantes, en el cierre del amistoso.

A su vez, el defensor hizo una suerte de balance del ciclo de Scaloni. “Hoy recordábamos cuando empezábamos con el entrenador, hace cuatro años, y es como si se cerrara una etapa y comenzara otra. Ahora viene la lista, que es lo más difícil de todo para nosotros, para el cuerpo técnico. Pero por la manera en que estamos unidos, le toque a quien le toque vamos a hacer lo mejor por el compañero que queda afuera”, apuntó el jugador de Olympique Lyonnais, de pasado en Banfield, Independiente y Ajax. “Se le va a hacer muy difícil a él [Scaloni] por el hecho de que el equipo lo hizo muy bien durante todo este tiempo. No fuimos 24, 25, 26; fuimos treinta y algo. Venimos compitiendo desde hace muchísimo tiempo pensando en eso [el mundial] y había que terminar de una manera buena, como lo hicimos”, destacó Tagliafico.

