Llegan boletas de luz de hasta 54 mil pesos y hay reclamos de los vecinos: EDEMSA dio una respuesta

Se trata de vecinos de callejón El Indio en San Carlos.

Vecinos del callejón El Indio en el distrito de Eugenio Bustos, San Carlos, reclaman boletas de luz altísimas que van desde los 10 mil pesos hasta los 52 mil.

Carina, vecina del lugar en comunicación con este medio dijo que “si bien ya venían recibiendo boletas altas, este mes fueron excesivas. Hasta 54 mil pesos le llegó la boleta a un vecino. Es imposible abonar un monto tan alto”, expresó.

Por otro lado, dijo que a ella le llegó una boleta de 20 mil pesos. “En algunas oportunidades hemos reclamado a EDEMSA pero cuando vienen a revisar mi casa me dicen que eso es lo que estoy gastando, que no tengo perdida, ni fuga. Que todo funciona con normalidad. Pero no podemos entender por qué tan caras. 20 mil pesos por una boleta es mucho. A todos se nos pone difícil ya que no bajan de 10 mil”.

En tanto, Nicolás, integrante de la familia que les llegó la boleta de 54 mil pesos dijo a este medio: “La boleta que nos llegó era muchísimo. Mi papá fue hacer el reclamo a la oficina de EDEMSA a La Consulta y no le dan importancia. Es lo que dicen ellos y listo. Además, preguntamos para pagar en cuotas y nos dijeron que tiene interés y no podemos seguir pagando más caro”.

“Necesitamos que se regule esta situación, son montos excesivos. Todos pagamos locura”, añadió.

Por último, otra familia del lugar expresó al medio: “Estamos viendo cómo podemos hacer para gastar lo menos posible de luz porque sabemos que nos llegan boletas que nos roban la tranquilidad. Nosotros siempre pagamos de 10 mil para arriba. Se complica, se pone difícil abonar tanto. Muchas veces hacemos esfuerzos sobrehumanos para pagar la luz, más los otros impuestos y los sueldos son bajos. Necesitamos que la gente de EDEMSA o los responsables revisen y nos digan porqué llegan boletas tan altas en esta zona. Son un dolor de cabeza”.

“A una señora jubilada le llegó 13 mil, y dice que no gasta nada porque vive con su nieta y bisnieta que nunca están. Necesitamos que vean que pasa en la zona”, cerró.

La respuesta de EDEMSA.

Ante los reclamos, El Cuco Digital se comunicó con EDEMSA donde expresaron que los vecinos pueden comunicarse con las líneas disponibles.

“Necesitamos evaluar cada caso en particular. En las zonas donde no hay gas, muchas familias se calefaccionan con electricidad y eso eleva el gasto. Pero como dije, cada vecino debe llamar y se evaluará su caso. Puede que a veces haya problema en la facturación o no. Pero se tiene que evaluar cada caso particular”, cerraron.