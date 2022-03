Llegó a Tunuyán en bici, se la robaron y un consultino le ofreció una nueva para que siga su viaje

Por Abi Romo

El joven salió de Tucumán con destino a Bariloche. El hecho se inseguridad le cambió los planes, pero la solidaridad de la comunidad local lo anima a continuar.

En las últimas horas se conoció un hecho de inseguridad en Tunuyán que tuvo como víctima a un joven que recorre el país en bicicleta.

Exequiel salió de Tucumán hace más de un mes y antes de ayer, tras arribar al departamento valletano, sufrió el robo de su medio de transporte, impidiéndole, por ahora, continuar con su viaje, ya que en el medio de la difícil situación decenas de personas se solidarizaron con él y una en particular, le ofreció una bici nueva para que siga con su recorrido y llegue a su lugar de destino: Bariloche.

El Cuco Digital tomó comunicación con el tucumano, quien relató lo siguiente:

Salí desde Tucumán el 9 de febrero rumbo a Bariloche en mi bicicleta. Durante todo el viaje no había tenido inconvenientes ni nada por el estilo, o sea, relacionado al tema de la inseguridad. Lamentablemente se dio aquí en Tunuyán.

Cuando estaba entrabando tuve un pinchazo, que ya me demoró una hora y media, dos horas, y llegué prácticamente de noche y al no conocer lo que es la Ciudad, no quise alejarme mucho de lo que es la Avenida principal.

Hablando con otros viajeros que andaban por acá por plaza y chicos que hacían malabares, me recomendaron pasar la noche en la YPF, que le dan lugar a los chicos que anda mochileando o viajando en bici, para que puedan armar la carpa y pasar la noche ahí.

Lamentablemente cuando me despierto la bici no estaba. Cuando abrí la carpa y me dí cuenta salí a dar una vuelta a ver si alguien la había cambiado de lugar pero no, me la habían robado.

Agradezco que sólo fue lo material, la bici, que la siento muchísimo porque en definitiva era mi compañera de ruta. Se me vino el mundo abajo cuando caí que no la tenía, dije “se terminó el viaje para mi” y ahí nomás pensé en volverme a Tucumán porque la verdad muchas alternativas tampoco tenía.

La bici en la que viajaba

Con el correr de las horas apareció muchísima gente para brindarme su ayuda, preguntándome cómo estaba, si necesitaba algo, si había encontrado dónde pasar la noche; me acerqué a algunos medios para hacer difusión porque lamentablemente desde la estación de servicio mucha predisposición en lo que fue el tema de las cámaras no tuvieron como para facilitarme el acceso a esos videos y por lo menos saber qué es lo que pasó.

Me quedo con la parte buena de toda esa gente que enseguida se puso en contacto conmigo. Si bien estoy viajando solo, ayer me sentí acompañadisimo, más acompañado que nunca.

El bicicletero que le ofreció una nueva

Entre todas las personas que se pusieron en contacto conmigo apareció un bicicletero que me dijo que me podía preparar una bicicleta para poder continuar con el viaje. El chico este es de La Consulta, Fernando Cataldo se llama. Durante el día voy a tener más novedades sobre eso, porque todavía no pude acercarme hasta La Consulta para hablar con él. En el caso de que me pueda ayudar con esta bicicleta, creo que sí voy a continuar con el viaje.

Igualmente muchas personas me decían “dale loco, seguí, que a Bariloche tenés que llegar”, es ese aliento que te da la gente que anima a seguir.

Continuará…

Ahora resta esperar qué resuelve Exequiel tras reunirse con Fernando, el bicicletero. Sin dudas, gran parte de la comunidad local estará pendiente de la decisión que tome el joven aventurero, que si bien tuvo un malpasar en nuestros pagos, la solidaridad de las vecinos y vecinos sabrá compensar el daño ocasionado.