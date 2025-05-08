Facebook X-twitter Youtube Instagram

Los Bomberos Voluntarios de Tunuyán capacitaron al personal del Ejército Argentino sobre incendios forestales

Dicha jornada tuvo lugar en las instalaciones de Campo Los Andes.

La temporada otoño – invierno e incluso la primera parte de la primavera, suelen ser meses de mucho trabajo para el personal de Bomberos Voluntarios de Tunuyán debido al incremento de los incendios forestales.

En ese marco, personal que forma parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunuyán, en la jornada de ayer realizó una capacitación sobre cómo actuar ante un incendio forestal. Dicha formación estuvo destinada al personal del Ejército Argentino, que opera en la zona de Campo Los Andes.

Esta capacitación y formación que se les brindó al personal del Ejército, tiene como objetivo que los militares conozcan y sepan actuar y qué herramientas manejar en caso de un incendio en zonas de campos incultos”, explicaron desde la organización a El Cuco Digital.

Además, agregaron: “lo que se busca es que ellos sepan cómo deben actuar para que el trabajo para controlar las llamas sea eficiente y de manera efectiva para evitar posibles propagaciones”.

Por último, los propios disertantes de la capacitación, Oficial Principal, Omar Ramírez, el Cabo Ariel Funes y Bombero María Romaniello, indicaron que se les brindó una charla sobre la importancia de la prevención de este tipo de incendios.

