Los impactó de atrás cuando salían de trabajar y se dio a la fuga: piden ayuda para encontrarlo

El hecho ocurrió esta mañana en Eugenio Bustos. Los hombres que iban a bordo del auto chocado resultaron ilesos.

Este domingo por la mañana se produjo un siniestro vial en Eugenio Bustos, San Carlos. Dos hermanos salieron de trabajar de Baggio, se subieron al auto de uno de ellos y tras recorrer pocos metros por la ruta 40 con dirección al norte, fueron impactados de atrás por otro vehículo que transitaba a alta velocidad y que luego del choque se dio a la fuga.

Por fortuna, Sebastián Bustos y Diego Bustos que iban a bordo de un Ford Escort, resultaron ilesos y ahora junto a su familia piden ayuda para dar con el conductor del otro vehículo, el cual, según un testigo, sería un Fiat Palio gris.

Para obtener más detalles del hecho El Cuco Digital se comunicó con Leo Brito, sobrino de las víctimas, quien primeramente comentó: “En el momento del accidente iban mis dos tíos, uno es efectivo de años en Baggio y el conductor es temporario. Salieron hoy a las 6 de la mañana y mi tío llevó a mi otro tío a su casa, cerca de la Terminal de Eugenio Bustos y cuando salen tuvieron el accidente a la altura del barrio Huyquerías. Dicen que venían tranquilos, despacio y los impactaron, y empezaron a hacer trompos sobre la calle”.

“Al auto lo arrastró aproximadamente 100 metros; una cuadra hay más o menos de rayada del auto de mi tío ya que con el impacto trabó las ruedas traseras, todo el chasis. Y del otro auto hay una marca como de 400 metros de agua, y refrigerante con aceite”, detalló el joven.

Leo y su familia suponen que quien conducía el otro auto, lo hacía en estado de ebriedad “o se ha quedado dormida, porque si no, no hay motivos de darse a la fuga como se dio” dijo. Sin embargo hasta el momento no tienen datos del mismo, y esperan a que el juez vial autorice ver las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

Por otro lado, respecto a la salud de sus tíos Leo comentó que “ambos han tenido un latigazo en la cervical” y tienen “mucho dolor muscular. Imaginate que del impacto, tanto la butaca del conductor como la del pasajero se quebraron y quedaron acostadas”.

“Estamos intentando pedir un poquito de solidaridad a la gente y que si alguien vio algo, alguna situación extraña, nos avisen. Pido que aparezca para que se haga cargo, más que nada del destrozo del auto que para mí tío es un bien que le costó mucho tener, y lamentablemente es su herramienta de trabajo, porque cuando no está en Baggio hace changas con su vehículo”, cerró el joven.

Ante cualquier información, contactarse al número: 261-6942089