Los intendentes del Valle de Uco contaron cómo hacen frente a la segunda ola de coronavirus

por | May 6, 2021

La palabra de Gustavo Soto, Rolando Scanio y Martín Aveiro.

Los intendentes del Valle de Uco contaron cómo están haciendo frente a la segunda ola de coronavirus que llegó al país, la provincia y la región. Sobre todo teniendo en cuenta que la Coordinación Regional de Salud informó el día de ayer que desde el inicio de la pandemia, en la región se han registrado 8.233 casos de Covid-19, se han recuperado 7.663 pacientes, y han fallecido 190 personas. Números que preocupan y que se intentan mermar.

Por otro lado, la Coordinación también detalló en lo que va del 2021, se han contabilizado 1.878 casos de coronavirus y 37 muertes en el Valle de Uco. De esa cifra, 1.177 contagios, es decir el 63%, corresponden solo al mes de abril.

Por tal motivo, Gustavo Soto, intendente de Tupungato, Rolando Scanio de San Carlos, y Martín Aveiro mandatario departamental de Tunuyán, dialogaron con El Cuco Digital y detallaron qué medidas están tomando en cuenta para cuidar a la población del virus.

Gustavo Soto de Tupungato

Primeramente, Soto comenzó relatando que desde el año pasado hasta la fecha han continuado realizando estrictos controles en los comercios: “Seguimos haciendo los controles en los comercios. Nunca dejamos de controlar que tuvieran dentro y afuera la separación de las personas, que usen tapaboca, que tengan alcohol diluido en agua o en gel para quien ingresé al comercio. Los controles son habituales y en ese sentido, quiero destacar el acompañamiento de los comerciantes que se cuidan y cuidan al cliente y su familiar”

Por otro lado, el mandatario aclaró que no hay controles para ingresar al departamento: “Lo que es en cuanto a calles o ingresos al departamento no tenemos previsto controles porque, eso queda a la conciencia ciudadana a los que ingresan a trabajar o alguna otra actividad apelamos a su conciencia ciudadana. Por ahora, no estamos pensando hacer otro tipo de controles”.

Para finalizar, Gustavo Soto aclaró que “se encuentran trabajando en la segunda ola; el mes de abril ha sido muy duro que no escapa a los demás departamento de Mendoza . Estamos trabajando con el Área Sanitaria, Áreas municipales y el Hospital Las Heras en prestar apoyo al Área de Salud, a quienes aprovecho para felicitar, tantos públicos como privados por el gran esfuerzo que hacen. Seguiremos trabajando como hasta ahora y si hace falta incrementar, lo analizaremos. Además, aprovecho para hacer hincapié para que los tupungatinos, valletanos y mendocinos que nos visitan sigamos cuidándonos, que sostengamos estás tres medidas eficaces, porque ante la falta de vacunas la única defensa es seguir usando el tapabocas, mantener el distanciamiento y el aseo personal”, cerró.

La palabra de Rolando Scanio

Seguidamente, el cacique sancarlino expresó: “Con respecto a la segunda ola estamos haciendo muchísimo hincapié en la vacunación. Acá en San Carlos se le ofreció a Salud el poli de Eugenio Bustos donde está el centro de operaciones de vacunación ya sea por Covid o vacunación antigripal. También, ayer se le habilitó a los puesteros un sector en el microhospital de La Consulta donde pudieron inocularse 13 adultos mayores. Lo demás seguiremos con las campañas de concientización en los medios, de boca a boca, con los preventores, con el área de inspección que aunque ya todos conocemos tenemos que volver a reiterar.”

“Con los comerciantes tenemos un feedback importante donde estamos comunicándoles los nuevos decretos y restricciones. Por el momento, tenemos flexibilidad. Pero ya todos conocen el horario de cierre y hemos podido a percibir que después de las 23:30 hay poco movimiento en los distintos distritos. También, estamos haciendo desinfección en la vía pública, en las escuelas. Estamos repartiendo mascarillas de protección que los empezamos nuevamente a fabricar con los emprendedores sancarlinos y seguimos haciendo distintos acciones para darle protección a los sancarlinos”, concluyó contando las medidas que aplican en la comunidad para evitar los contagios.

La postura de Martín Aveiro, intendente de Tunuyán

Por último, el mandatario de Tunuyán sentenció que están haciendo un gran trabajo para crear conciencia en los ciudadanos y así evitar la propagación del virus en el departamento.

En cuanto a algunas medidas en las que se encuentran accionando tienen que ver con “fuertes controles de desinfección que estamos haciendo sobre todos en horarios de comercios, bancos, plazas y distintos espacios como supermercados, estaciones de servicio y farmacias; estamos haciendo muchos controles en los comercios”.

“Estamos trabajando en la toma de conciencia, en la cantidad de gente que a veces ingresa a los locales, en que se respete lo del DNI y trabajando con los quioscos con las bebidas que a veces se comparten, con esas pequeñas cosas que marcan la diferencia”, indicó.

Para cerrar, concluyó: “Estamos haciendo un fuerte trabajo con todos los grupos que hacen deportes, estamos muy metidos en los ámbitos donde se puede ayudar a marcar la diferencia como las iglesias, los gimnasios, como los grupos de veteranos que juegan al fútbol, y como dije, tratando de generar un alto nivel de conciencia sobre como deberíamos cuidarnos”.