Los intendentes del Valle de Uco ordenaron controles más rigurosos para quienes ingresen a la región

Principalmente con aquellas personas que no están domicilias en ninguno de los tres departamentos y con choferes que se encuentran en constante movimiento dentro y fuera del país.

El pasado lunes por la mañana, los intendentes del Valle de Uco, Gustavo Soto, Rolando Scanio y Martín Aveiro, se reunieron y ordenaron controles más rigurosos para quienes ingresen a la región.

Si bien quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, los mandatarios de Tupungato, Tunuyán y San Carlos van a ser “mucho más estrictos” con quienes no estén domiciliados en ninguno de los tres departamentos, como así también con los choferes que están en constante movimiento dentro y fuera del país.

“En el marco del fiel cumplimiento de lo que el decreto presidencial ha establecido en lo que es el aislamiento preventivo y obligatorio, vamos a hacer muchos más estrictos. Hemos dado órdenes precisas tanto al personal municipal que está a cargo nuestro como lo hemos coordinado con policías y con las áreas sanitarias de los distintos departamentos y de los hospitales (…) fundamentalmente con el ingreso de personas que no viven en los departamentos” comentó al respecto el cacique tupungatino.

“Los que están exceptuados, aumentarle esos controles aun en esas excepciones, sobre todo en aquellos casos donde tenemos el ingreso de personas que han pasado distintos controles a través de las fronteras, porque por ejemplo Tupungato, Tunuyán y San Carlos producimos productos que van y se exportan a países limítrofes, entonces que los choferes que están en esos camiones tengan zonas de aislamiento, traten de no tener contacto con las personas que están en el lugar donde levantan la carga y brindarles posibilidades sanitarias y alimenticias para que puedan desarrollar su tarea y que no tengan inconvenientes”, añadió Soto.

Por otro lado, el intendente insistió en que “si la población no toma conciencia, no nos ayuda, las medidas que tomemos tanto las intendencias, como el gobierno provincia o nacional, no van a servir de nada. Acá lo único que nos puede ralentizar la pandemia y lo que está dando resultado, es esto, cumpliendo a rajatabla estrictamente el aislamiento social y la menor cantidad de gente en la calle, salvo que sea necesario”.

En este sentido, Gustavo Soto saludó y agradeció al personal policial, de sanidad y a empleados municipales, “que sé que vienen trabajando desde hace muchos días (…) que el cansancio les va ganando, las relaciones se tensan (…) y a la población por favor tengan en cuenta esta situación y que haga que el trabajo de esta gente se haga más fácil y hacerlo más fácil es cumpliendo con lo que le comunican”.