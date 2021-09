Los partidos cerraron sus campañas políticas a espera de las PASO: los actos en Mendoza

El Frente de Todos hizo un “picadito” en Las Heras, Cambia Mendoza se reunió en el Estadio Andes Talleres y el FIT en un bar de Ciudad.

Mañana arranca la veda electoral y los partidos políticos cierran sus campañas a la espera de las PASO que se realizarán el domingo.

Frente de Todos

El Frente de Todos, con Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo, tuvo su cierre en el Borbollón, Las Heras, donde hablaron sobre desempleo y la pérdida de poder adquisitivo.

“Como venimos diciendo en toda la campaña, la provincia está viviendo una de las crisis más importantes de los últimos 30 años. Eso significa que tenemos más desempleo que a nivel nacional, que tenemos peores salarios que todas las provincias que nos rodean, que la inflación pega más fuerte, que la conectividad también es peor que en el resto de las provincias”, analizó la presidenta del Partido Justicialista.

Con respecto a la elección del cierre de campaña en El Borbollón, Fernández Sagasti comentó: “Por eso decidimos terminar acá, en El Borbollón, con Las Zamoras, un equipo de fútbol femenino que solamente nos pedía tener un lugar para poder jugar. Entramos al barrio y volvimos, porque acá las necesidades no solamente son de agua y trabajo, sino de dignidad”.

En tanto, Adolfo Bermejo, hizo hincapié en la diversidad de actividades de toda la campaña en donde pudieron escuchar las inquietudes, sueños y esperanzas de la ciudadanía.

“Estamos cerrando acá en Las Heras, en El Borbollón en barrios con muchas necesidades, donde vemos la ausencia del Estado, pero apostamos al crecimiento, a la recuperación económica, estamos convencidos de que Mendoza necesita buenos acuerdos y nuestra tarea a futuro es solamente eso: intentar acordar con la Nación, con los intendentes y con Mendoza para generar trabajo, empleo y más economía”, afirmó el maipucino.

Cambia Mendoza

El frente oficialista volvió a Andes Talleres como cuando fue la presentación de la colación, y con discursos duros contra Alberto Fernández y Cristina Fernández, pidieron el voto a la ciudadanía para el domingo.

El mediodía estuvo concurrido por funcionarios y funcionarias tanto municipales y provinciales. Hubo un espaldarazo fuerte a la lista 503A que tiene como cabezas de lista a Alfredo Cornejo y a Julio Cobos para el Congreso de la Nación.

El primero en tomar la palabra fue el antecesor a Rodolfo Suárez quien sostuvo que esta elección (la del domingo y la del 14 de noviembre) “define equilibrios de poder, control republicano, idiosincrasia y mayor autonomía de provincias”.

“Es una elección obligatoria, el ciudadano tiene un derecho cívico y con su voto puede torcer el rumbo del destino del país. Puede influir, cambiar, premiar o castigar la administración de la pandemia, lo que se hizo en materia económica”, agregó.

No faltaron las críticas al Frente de Todos, principalmente por el uso de listas colectoras “que están prohibidas”. Y también por la lista presentada en la que “no pueden poner a sus ex gobernadores”.

“¿Qué se juega? En Argentina se juega el equilibrio de poder. En varias provincias si gana la oposición y el Gobierno sale derrotado, pierde la mayoría automática de Cristina en el Senado. Se abre una discusión del cambio en la política económica y el Frente de Todos se ve obligado a negociar acuerdos”, clarificó Cornejo como precandidato a senador nacional.

Refiriéndose a Suárez, destacó que “el Gobierno hizo las cosas muy bien en materia de pandemia, hizo un equilibrio justo y por eso pedimos un voto de confianza para Suárez y su administración”.

El gobernador, quien también es precandidato a senador nacional suplente, agradeció las palabras y destacó que gestiona “respetando a la sociedad y eso es no mentir, es decir en público lo que se dice en privado, es decir en Mendoza lo que se dice en Buenos Aires”.

“No tenemos jefes, no obedecemos a ninguna corriente nacional sino que trabajamos para que el ciudadano pueda vivir mejor. Nos acompañaron con esas políticas que fueron distintas a la Nación y les pedimos que el domingo nos acompañen”, insistió.

Mariana Juri, quien secunda a Cornejo en la lista, consideró que estas elecciones son una posibilidad de reafirmar esta oportunidad de elegir dos modelos de país muy distintos que se ponen en juego”.

“Es modelo de Mendoza es en donde hemos podido trabajar, estudiar, que nuestros jóvenes puedan estar en libertad. O el otro modelo que se plantea como el del conurbano bonaerense, que es distinto a los mendocinos”, diferenció.

FIT

En un bar de Capital, el Frente de Izquierda de los Trabajadores cerró la campaña que definieron como “desde abajo y a pulmón”, con sus principales referentes para el Congreso: Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito, Soledad Sosa y Víctor Dávila.

Barbeito, que en esta ocasión es pre candidata a diputada nacional, expresó que “los trabajadoras tenemos que hacer política, que la política no es la que hacen los partidos tradicionales o quienes se presentan como alternativas que lo hacen en cuartos oscuros, en pactos secretos para vender nuestra agua, nuestro futuro, sino que la política es la transformación, es la movilización y la organización”.

De la misma manera, Barbeito cuestionó a candidatos de otras fuerzas. “No va a ser un voto tirado de ninguna manera, que no vamos a ser legisladores que un día ingresamos con nuestras ideas y a los dos días estamos con el Frente de Todos o Cambia Mendoza. Venimos construyendo una fuerza coherente, consecuente”, postuló.

El pre candidato a diputado nacional en segundo término, Víctor Dávila, comenzó agradeciendo “a los cientos de militantes que han hecho posible esta gran campaña militante para que haya una alternativa de trabajadoras y trabajadores, que ha acompañado cada una de las peleas por salarios y derechos laborales como la de vitivinícolas, salud y educación”.

Por su parte, Lautaro Jiménez, pre candidato a senador nacional, manifestó que “estamos orgullosos de haber sido consecuentes nuevamente, diciendo lo que hemos dicho en las calles y en la Legislatura. Sabemos que hay muchas trampas en la política tradicional para presentar listas fantasmas como fue Protectora y ahora el Partido Verde, que trata de reciclarse para volver a engañar a la gente, presentándose como una tercera fuerza cuando todos sabemos que son parte de los partidos tradicionales”.

Soledad Sosa, pre candidata a senadora provincial por la primera sección electoral, destacó que “no simplemente acompañamos cada lucha, sino que somos parte porque es una lista conformada por trabajadores, trabajadoras, por mujeres que hemos estado peleando contra la violencia de género y el desfinanciamiento brutal, tanto del gobierno provincial como nacional, para poder proteger y evitar las situaciones de femicidios. Es importante el voto al Frente de Izquierda Unidad para que la voz de los reclamos del Ni Una Menos, tan amplio y tan importante en este país, siga fortaleciéndose”.

Fuentes: El Sol / Los Andes