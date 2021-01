Luciana Roland y un proyecto para representar a Argentina en los Juegos Olímpicos

by | Ene 18, 2021

Por Libby Rose

La ciclista tunuyanina participa para conseguir una beca que le permita cumplir sus nuevas metas. Así la podés votar.

Luego de un año complicado, la práctica de deportes se ha ido retomando paulatinamente y con ella los sueños de aquellos que ya aprietan el acelerador para retomar el camino hacia la conquista de nuevas metas.

Luciana Roland, reconocida ciclista tunuyanina, ya se prepara de cara a la agenda deportiva del 2021. Un anhelo que persigue la joven de 25 años, que en 2017 se coronó como campeona panamericana sub 23, es participar de los Juegos Olímpicos de Tokio que por la pandemia, se retrasaron un año y planean celebrarse en julio y agosto próximos.

Para conseguirlo, “Luli” pelea por una beca que otorga WITL (Where is the limit?) de la que participan deportistas de diferentes partes del mundo en busca de su sueño.

Lucina Roland, campeona del Panamericano Sub 23 de Mountain Bike Colombia 2017

“El objetivo es poder tener el equipamiento y competir en las carreras que quedan para clasificar a los Juegos Olímpicos”, contó Luciana en diálogo con El Cuco Digital.

“Es un poco como llevarlo más allá, no solo para llegar a los Juegos Olímpicos es mi propuesta sino enganchar lo que hay más atrás, es decir, por qué yo hago lo que hago, lo que amo, porque creo que realmente cuando uno ve a otras personas hacer lo que ama, se inspira para también perseguir sus propios sueños. Es más que nada, hacerlo desde ese lugar, con los valores que para mí son importantes como la humildad, la perseverancia, el respeto, el amor y para que el sueño de estar en las Olimpiadas se cumpla, pero siempre desde ese lugar”.

Previo a los Juegos Olímpicos la joven tunuyanina tratará de conseguir los puntos necesario en el ranking internacional para poder ser la representante argentina en Tokio. El objetivo es competir a fines de marzo en los campeonatos panamericanos en Puerto Rico y luego en dos fechas de la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña que se disputarán en Alemania y República Checa.

Son tres las ciclistas argentinas que se juegan la representación nacional en el continente asiático, entre ellas una sola mendocina, Luciana.

“La definición depende del puntaje en el ranking internacional. Se hace difícil porque, salvo una de las chicas que vive en Estados Unidos y pudo viajar el año pasado a correr cuatro carreras, las otras dos hemos estado quietas. Entones para el director de la selección va a ser difícil decidir quién va”, completó la ciclista.

Para ver el proyecto de Luciana y votar ingresar a https://www.witl.es/proyecto/representar-argentina-ciclismo-juegos-olimpicos